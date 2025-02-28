Özgür Turhan ile Deniz Bağdaş boşandı

Tek kişilik stand-up gösterileriyle tanınan komedyen Özgür Turhan ile eşi Deniz Bağdaş ayrıldı.



Rohan adında bir oğlu olan çift, sosyal medya hesaplarından yaptığı bir paylaşımla ayrılık kararını duyurdu.

Bağdaş, sosyal medya hesabında yaptığı soru-cevap etkinliğinde bir takipçisinin, "Özgür Bey ile ayrıldınız mı?" sorusuna "Milyonlarca yürek, tek soru" yanıtını verdi ve medeni durumu kısmında yer alan "boşanmış" ifadesini paylaşarak ayrılığı doğruladı.