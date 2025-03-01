Özgür Turhan ile Deniz Bağdaş'tan boşanma sonrası ilk açıklama

Tek kişilik stand-up gösterileriyle tanınan komedyen Özgür Turhan ile eşi Deniz Bağdaş, evliliklerini sessiz sedasız bitirdi. Rohan adında bir oğlu olan çiftten Bağdaş, sosyal medya hesabında yaptığı soru-cevap etkinliğinde bir takipçisinin, "Özgür Bey ile ayrıldınız mı?" sorusuna "Milyonlarca yürek, tek soru" yanıtını verdi ve medeni durumu kısmında yer alan "boşanmış" ifadesini paylaşarak ayrılığı doğruladı.

"TEPKİLERE HİÇ HAZIR DEĞİLMİŞİM" Boşanma haberleri sonrası tepki gören Deniz Bağdaş, yeni bir açıklama yaptı ve şöyle dedi: "Cidden paylaştığıma pişman olduğum nadir şeylerden biri oldu. Hiç hazır değilmişim tepkilere psikolojik olarak. Bu tepkiler karşısında susmak zorunda olmak çok daha berbat bir şey. Ama kimse neden boşandığımızı asla bilememiş konduramadıkları için. Buna da garip bir şekilde sevindim. Sizin saydığınız nedenlerle boşanmış olmayı o kadar dilerdim ki, çünkü o zaman travmatik şeyler yaşamamış olurduk. Rohan'ı çok seviyorum. Özgür'ün de yolu açık olsun."