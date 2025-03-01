Özgür Turhan ile Deniz Bağdaş'tan boşanma sonrası ilk açıklama
Ünlü komedyen Özgür Turhan ile eşi Deniz Bağdaş, dün boşandıklarını duyurmuştu. Turhan ile Bağdaş, çıkan haberler sonrası yeni açıklamalar yaptı.
Tek kişilik stand-up gösterileriyle tanınan komedyen Özgür Turhan ile eşi Deniz Bağdaş, evliliklerini sessiz sedasız bitirdi.
Rohan adında bir oğlu olan çiftten Bağdaş, sosyal medya hesabında yaptığı soru-cevap etkinliğinde bir takipçisinin, "Özgür Bey ile ayrıldınız mı?" sorusuna "Milyonlarca yürek, tek soru" yanıtını verdi ve medeni durumu kısmında yer alan "boşanmış" ifadesini paylaşarak ayrılığı doğruladı.
"TEPKİLERE HİÇ HAZIR DEĞİLMİŞİM"
Boşanma haberleri sonrası tepki gören Deniz Bağdaş, yeni bir açıklama yaptı ve şöyle dedi:
"Cidden paylaştığıma pişman olduğum nadir şeylerden biri oldu. Hiç hazır değilmişim tepkilere psikolojik olarak. Bu tepkiler karşısında susmak zorunda olmak çok daha berbat bir şey. Ama kimse neden boşandığımızı asla bilememiş konduramadıkları için. Buna da garip bir şekilde sevindim. Sizin saydığınız nedenlerle boşanmış olmayı o kadar dilerdim ki, çünkü o zaman travmatik şeyler yaşamamış olurduk. Rohan'ı çok seviyorum. Özgür'ün de yolu açık olsun."
"EVLİLİĞİMİZİ KARŞILIKLI ANLAŞARAK BİTİRDİK"
Ardından bir açıklama da Özgür Turhan'dan geldi. Aile fotoğrafı paylaşan ünlü isim, boşanma haberlerine şu sözlerle açıklık getirdi:
"Sevgili Deniz Hanım ile yollarımızı ayırma kararı aldık. 12 yıl boyunca bir dakikasından bile pişmanlık duymadığım güzel anılar için kendisine teşekkür ederim. Evliliği sonlandırma kararımız kusurlar ile alakalı değildir. Anlaşmazlıklarımızın ailemizi etkilemesi üzerine zor olsa da karşılıklı anlaşarak böyle bir karar aldık. Ayrılığın ailemiz için daha iyi olacağını düşündük. Kadınların yeterince zorbalandığı güzel ülkemizde sevgili Deniz’in de bundan zarar görmesi beni oldukça üzmüştür. Deniz’e atfedilen iddialar asılsızdır. Deniz ile hayat arkadaşlığımızın yanında aynı zamanda da iş arkadaşlığı yaptık. Kariyerimde ve Kamusal Mizah özelinde çevremde kimsenin yapmadığı katkıyı Deniz yapmıştır. Özgür’ün parasını yiyor, yedi gitti gibi bir algı doğru değildir. Bu süreçte hak ettiğinden daha da azını kazanmıştır. Değerli izleyicilerimiz bu süreci değerlendirirken, bir çocuğumuzun olduğunu, anne ve babalık görevlerimizin devam ettiğini lütfen unutmasın. Her şey güzel olsun, sevgiler."
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