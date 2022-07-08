Özkan Uğur’dan sağlık durumu hakkında yeni açıklama: Sahnelere dönüyor

Geçtiğimiz aylarda üçüncü kez kansere yakalanan ve sahnelere ara veren MFÖ grubu üyesi Özkan Uğur sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında yeni bir paylaşım yaptı. Sanatçı, tedavisinin iyiye gittiğini ve önümüzdeki ay sahnelere döneceğini açıkladı.

Özkan Uğur’dan sağlık durumu hakkında yeni açıklama: Sahnelere dönüyor

Haberler - ntv.com.tr 08.07.2022 - 09:46

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Üçüncü kez kansere yakalanan Özkan Uğur'dan paylaşım

Üçüncü kez kansere yakalanan Özkan Uğur'dan paylaşım

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Özkan Uğur'dan üzen haber: Üçüncü kez kansere yakalandı

Özkan Uğur'dan üzen haber: Üçüncü kez kansere yakalandı

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Daha önce iki kere kansere yakalanan ve iyileşen sanatçı MFÖ grubunun solisti Özkan Uğur, geçtiğimiz nisan ayında hastalığının bir kez daha nüksettiğini açıklamıştı. Müzisyen, ilaç tedavisine başladığını ve sahnelere bir süre ara vereceğini duyurmuştu.

68 yaşındaki sanatçı, dün sosyal medya hesabından sevenlerine müjdeli bir haber verdi.

SAHNELERE DÖNÜYOR

Uğur, tedavisinin olumlu yönde gittiğini ve önümüzdeki ay sahnelere dönebileceğini duyurdu.

"SAHNEYE ÇIKMAMA ENGEL KALMADI"

Uğur, sevindiren paylaşımı şu sözlerle yaptı: “İmmünoterapi tedavisi sonuçlarım olumlu yönde seyrediyor. Tedavim süresince sahneye çıkmama engel kalmadı şükürler olsun. MFÖ olarak, konserlerimize ağustos ayı içinde İstanbul’da başlıyoruz inşallah. Dualarınız ve iyi dileklerinize çok teşekkür ederim. Yakında buluşmak üzere. Herkese hayırlı bayramlar dilerim.”

HAYRANLARI VE YAKIN DOSTLARINDAN YORUM YAĞMURU

Sanatçının hayranları ve yakın dostları aldıkları habere sevinerek Uğur’un paylaşımına çok sayıda yorum yaptı.

BU SÖZLERLE DUYURMUŞTU

Sanatçı, kısa bir süre önce hastalığının bir kez daha nüksettiğini, "Eski rahatsızlığım tekrarladığı için akıllı ilaç tedavisine başladım. Bu süreçten en faydalı sonucu almak adına bir süre kalabalıktan ve yorucu tempodan uzak kalmam gerekiyor. Bu nedenle konserlerimizi bir müddet ertelemek durumundayız. En kısa sürede buluşmak ümidi ve sevgilerimle” sözleriyle duyurmuştu.

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