Özkan Uğur'un 3 aydır yoğun bakımda olduğu öğrenildi

Üçüncü kez lenf kanserini yenen MFÖ grubu üyesi Özkan Uğur'un 3 aydır yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son günlerde sanat dünyasının isim vermeden paylaştığı “Beyaz kan arıyoruz” ilanı Özkan Uğur için verildi. Aranan kanın kısa sürede bulunduğu biliniyor

Sanatçının 8 ay önce yeniden rahatsızlandığı, son 3 aydır da yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü öğrenildi. Entübe edilen Özkan Uğur‘un vücudundaki kanserli hücrelerinin temizlendiği ancak böbrekleriyle ilgili sorun yaşadığı belirtildi.