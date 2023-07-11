Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur kimdir, kaç yaşında?

Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu, müzisyen Alişan Uğur, 1996 yılında dünyaya geldi. MFÖ grubunun üyesi müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur ile koreograf ve yönetmen Aysun Aslan'ın oğludur.



İngiltere’de Arts Educational Schools London'da müzik teknolojileri ve medya dersleri ile konservatuar eğitimi aldı. Oyunculuk dışında Royal Acedemy of Dramatic Art’da da 6 ay eğitim gören Uğur, Karakomik Filmler: Kaçamak filminin yanı sıra Üç Kuruş ve Hekimoğlu dizilerinin kadrosunda yer aldı.