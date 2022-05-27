"Pakize Suda hayatını kaybetti" iddiasına yeğeni Dilara Elagözlü'den yanıt

İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşayan oyuncu ve yazar Pakize Suda'nın (70) yaşamını yitirdiği iddia edildi. Yeğeni Dilara Elagözlü yaptığı açıklamayla iddiaları yalanladı.

"Pakize Suda hayatını kaybetti" iddiasına yeğeni Dilara Elagözlü'den yanıt

Haberler 27.05.2022 - 15:11

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Bir süredir demans (Bunama) hastalığyla mücadele eden ve hiç kimseyi tanımadığı öne sürülen oyuncu ve yazar Pakize Suda'nın hayatını kaybettiği öne sürüldü. 

Yeğeni Dilara Elagözlü yaptığı açıklamayla iddiaları yalanladı. Elagözlü, "Böyle bir durum yok. Kendisi gayet sağlıklı, tedavi süreci devam ediyor" dedi. 

17 yaşında Ege güzeli seçilen Suda, çeşitli kanallarda birçok programa imza atmış ve birçok projede oyuncu olarak rol almıştı.

Suda'nın Ağız Tadıyla Sevişemedik ve Yenmiş Yutulmuş Sözler isimli iki kitabı da bulunuyordu.

"HER ŞEYİ UNUTARAK ÖLMEK İSTİYORUM"

Mahkeme Suda'ya yeğeni Dilara Elagözlü'nün (46) vasi olarak atanmasına karar vermişti. Elagözlü yaptığı açıklamada Suda için, "Bana bir konuşmamızda 'Her şeyi unutarak ölmek istiyorum' dedi" diye konuşmuştu. 

70 yaşındaki Suda bir süredir Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir bakımevimde kalıyor.
70 yaşındaki Suda bir süredir Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir bakımevimde kalıyor.

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