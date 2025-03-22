Pamir Pekin ile aşk yaşayan Nesrin Cavadzade'den spor pozu
Birkaç gün önce rol arkadaşı Pamir Pekin ile aşk yaşadığı ilan eden Nesrin Cavadzade, sevgilisiyle Atina'ya gitmişti. Yurda dönen ünlü isim, soluğu spor salonunda aldı.
Rol aldığı yapımlarla adından söz ettiren Nesrin Cavadzade'nin Sandık Kokusu'ndaki partneri Pamir Pekin ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. İkilinin rol arkadaşlıkları zamanla aşka dönüştü.
Oyuncu çift, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından paylaştıkları karelerle aşklarını ilan etmişti.
ATİNA'YA GİTTİLER
Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin, aşklarını duyurduktan sonra tatil için Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitti. Tatil karelerini takipçilerinin beğenisine sunan ünlü çift, yurda döndü.
SPOR SALONUNDAN PAYLAŞTI
Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, tatil sonrası soluğu sporda aldı. Spor salonundan paylaşım yapan Cavadzade'nin fit görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.
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