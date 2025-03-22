Pamir Pekin ile aşk yaşayan Nesrin Cavadzade'den spor pozu

Birkaç gün önce rol arkadaşı Pamir Pekin ile aşk yaşadığı ilan eden Nesrin Cavadzade, sevgilisiyle Atina'ya gitmişti. Yurda dönen ünlü isim, soluğu spor salonunda aldı.

Pamir Pekin ile aşk yaşayan Nesrin Cavadzade'den spor pozu

Rol aldığı yapımlarla adından söz ettiren 'nin Sandık Kokusu'ndaki partneri Pamir Pekin ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. İkilinin rol arkadaşlıkları zamanla aşka dönüştü.

Oyuncu çift, geçtiğimiz günlerde hesaplarından paylaştıkları karelerle aşklarını ilan etmişti.

Pamir Pekin ile aşk yaşayan Nesrin Cavadzade'den spor pozu - 1

ATİNA'YA GİTTİLER

ile Pamir Pekin, aşklarını duyurduktan sonra tatil için Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitti. Tatil karelerini takipçilerinin beğenisine sunan ünlü çift, yurda döndü.

Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin'den yeni kare: Taze aşıklar Atina'da

Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin'den yeni kare: Taze aşıklar Atina'da

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Pamir Pekin ile aşk yaşayan Nesrin Cavadzade'den spor pozu - 2

SPOR SALONUNDAN PAYLAŞTI

Ünlü oyuncu , tatil sonrası soluğu sporda aldı. Spor salonundan paylaşım yapan Cavadzade'nin fit görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

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