Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli: Herkes para peşine düştü

"SİZ GİDERKEN BEN DÖNÜYORDUM"



Tanyeli, sözlerini "Benim beklentim yok, bana gelen bir şey de yok. Böyle geceleri duyup bende çok büyük paralar varmış gibi, iki kuruşa alınacak şeye 100 kuruş istenmeye başladı. Herkes para peşine düşmeye başladı. Böyle şeyler insanı çok yoruyor. Hastalığımı mı düşüneyim, ne sanıyorlarsa... Herkesin benimle ilgili bir düşüncesi var. ‘Tanıdığım’ dediğim insanları tanımıyormuşum! Bir paradır gidiyor. Nerede bu para, kimde bu para? Fani dünyanın ani değişen insanları... Dost olan sen de para var sanıyor, bir anda başka bir şey oluyor. O kadar hassas konular ki... Allah bana ‘çekil’ dedi. “Sen tedavini olmaya devam et. İnsanların bu fani dünyada nasıl değiştiğine bak” dedi. Siz giderken ben dönüyordum. Şu an tedavime odaklanmak zorundayım ama zamanı gelecek. Herkes ‘Tanyeli çok büyük para topladı” diyor. Nerede bu para? Bende yok çünkü! Dostlarım böyle bir destek gelmesinden çok memnun olurdu. Çok hazırlıksız yakalandım, çalışmıyorum. Hayatımız Avustralya’da dolayısıyla bir sıkıntıdan geçiyoruz. Bu geceyi duyan bende çok büyük para var sanıp telefon açmaya başladılar" diye noktaladı.