"Parazit" yıldızının ölümüne ilişkin soruşturma talebi

Parazit filminin yönetmeni Bong Joon-ho'nun da aralarında bulunduğu birçok sanatçı, düzenledikleri basın toplantısında Lee Sun-kyun'un ölümüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Televizyonda da yayımlanan basın toplantısında, sanatçılar Lee'nin "uyuşturucu kullandığı" iddiaları ile soruşturmayla ilgili bilgilerin polis tarafından uygunsuz bir şekilde medyaya sızdırıp sızdırılmadığına ilişkin açıklama talep etti.

Lee'nin ölümünden önce "adının lekelendiği" ifade edilen toplantıda, "İlgili yetkilileri, polis soruşturmasında bilgilerin güvenliği ile ilgili herhangi bir sorun olup olmadığını kapsamlı olarak araştırmaya çağırıyoruz." denildi.



Ölümünden önce Lee'ye ilişkin uyuşturucu kullandığı iddiaları gündeme gelmiş ve soruşturma açılmıştı.

