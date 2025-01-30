Paris Moda Haftası'nda Hande Erçel rüzgarı

Oyunculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Hande Erçel, son olarak Paris Moda Haftası'na katıldı. Ünlü isim, Ellie Saab defilesinde boy gösteren ünlü isimlerden biri oldu. Son zamanlarda katıldığı davetler ve stiliyle sık sık adından söz ettiren Hande Erçel'in yeni stili de dikkat çekti.



STİLİYLE TAM NOT ALDI Siyah boğazlı bir body, pullu transparan bir etek ve botlarıyla Paris Moda Haftası'na damga vuran Hande Erçel'in kahkülleri çok beğenildi. 31 yaşındaki ünlü oyuncunun fotoğraflarını İnan Kırdemir, sosyal medya hesabından paylaştı. Erçel, sevenlerinden tam not aldı.