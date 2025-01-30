Paris Moda Haftası'nda Hande Erçel rüzgarı

Son dönemin popüler isimlerinden Hande Erçel, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Ellie Saab defilesinde boy gösterdi. Ünlü oyuncu hem tarzıyla hem de yeni imajıyla göz kamaştırdı.

Paris Moda Haftası'nda Hande Erçel rüzgarı

Oyunculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da gündemden düşmeyen , son olarak Paris Moda Haftası'na katıldı. Ünlü isim, Ellie Saab defilesinde boy gösteren ünlü isimlerden biri oldu.

Son zamanlarda katıldığı davetler ve stiliyle sık sık adından söz ettiren Hande Erçel'in yeni stili de dikkat çekti.

Paris Moda Haftası'nda Hande Erçel rüzgarı - 1

STİLİYLE TAM NOT ALDI

Siyah boğazlı bir body, pullu transparan bir etek ve botlarıyla Paris Moda Haftası'na damga vuran 'in kahkülleri çok beğenildi.

31 yaşındaki ünlü oyuncunun fotoğraflarını İnan Kırdemir, sosyal medya hesabından paylaştı. Erçel, sevenlerinden tam not aldı.

Paris Moda Haftası'nda Hande Erçel rüzgarı - 2

EVA LONGORIA İLE POZ VERDİ

Son olarak Barış Arduç ile başrolleri paylaştığı Rüzgara Bırak filminde başrol oynayan , Elie Saab’ın defilesine katılan Eva Longoria ile objektiflere poz verdi.

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