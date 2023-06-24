Paul Mescal'den "Gladyatör 2" hazırlığı

Oscar'da En İyi Film dahil beş ödül kazanan "Gladyatör" filmi, Ridley Scott imzasıyla yeniden beyazperdeye dönüyor. Devam filminin başrol oyuncusu Paul Mescal, rolüne hazırlanmaya devam ediyor.

Paul Mescal'den "Gladyatör 2" hazırlığı

"Blade Runner", "Prometheus", "Marslı" ve "Cennetin Krallığı" gibi kült filmlerin ünlü yönetmeni Ridley Scott, "Gladyatör"ün devam filminin hazırlıkları sürüyor.

"Normal People" ve "Güneş Sonrası"yla (Aftersun) çıkış yapan Paul Mescal, Gladyatör 2'yle şimdiye kadarki en büyük rolüne hazırlanıyor.

Gladyatör'ün devam filminde Lucilla'nın oğlu Lucius rolünü üstlenecek olan Mescal'ın hayran sayfası tarafından paylaşılan videoda dikkat çekti.

Videoda ünlü ismin Gladyatör'ün devam filmi için sıkı bir antrenman yaptığı görülüyor. 

Paul Mescal'den "Gladyatör 2" hazırlığı - 1

"NUTKUM TUTULDU"

Mescal'ın hayranları, oyuncunun formda görüntüsü karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi ve "Tepki yok", "Nutkum tutuldu", "Biraz şoke oldum" gibi yorumlar yaptılar.

Paul Mescal'den "Gladyatör 2" hazırlığı - 2

SET KAZASI NEDENİYLE ARA VERDİLER

Denzel Washington'ın da kadroda olduğu Gladyatör 2'nin çekimleri bu ay Fas'ta başladı ve prodüksiyonun Malta'ya taşınması planlanıyordu. Ancak çekimlerden kısa süre sonra sette yaşanan kaza nedeniyle çekimlere ara verildi.

Paramount Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği filmin vizyon tarihi 22 Kasım 2024 olarak açıklandı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...