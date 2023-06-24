Paul Mescal'den "Gladyatör 2" hazırlığı

"Blade Runner", "Prometheus", "Marslı" ve "Cennetin Krallığı" gibi kült filmlerin ünlü yönetmeni Ridley Scott, "Gladyatör"ün devam filminin hazırlıkları sürüyor.
"Normal People" ve "Güneş Sonrası"yla (Aftersun) çıkış yapan Paul Mescal, Gladyatör 2'yle şimdiye kadarki en büyük rolüne hazırlanıyor.
Gladyatör'ün devam filminde Lucilla'nın oğlu Lucius rolünü üstlenecek olan Mescal'ın hayran sayfası tarafından paylaşılan videoda dikkat çekti.
Videoda ünlü ismin Gladyatör'ün devam filmi için sıkı bir antrenman yaptığı görülüyor.
"NUTKUM TUTULDU"
Mescal'ın hayranları, oyuncunun formda görüntüsü karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi ve "Tepki yok", "Nutkum tutuldu", "Biraz şoke oldum" gibi yorumlar yaptılar.
SET KAZASI NEDENİYLE ARA VERDİLER
Denzel Washington'ın da kadroda olduğu Gladyatör 2'nin çekimleri bu ay Fas'ta başladı ve prodüksiyonun Malta'ya taşınması planlanıyordu. Ancak çekimlerden kısa süre sonra sette yaşanan kaza nedeniyle çekimlere ara verildi.
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