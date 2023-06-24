Paul Mescal'den "Gladyatör 2" hazırlığı

SET KAZASI NEDENİYLE ARA VERDİLER

Denzel Washington'ın da kadroda olduğu Gladyatör 2'nin çekimleri bu ay Fas'ta başladı ve prodüksiyonun Malta'ya taşınması planlanıyordu. Ancak çekimlerden kısa süre sonra sette yaşanan kaza nedeniyle çekimlere ara verildi.