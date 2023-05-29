Paul Walker'ın kardeşi, oyuncunun adını oğluna verdi

Eşi Felicia ile bebek sahibi olan Cody Walker, "Gelecek kasım ayında ağabeyim Paul'u kaybedeli tam 10 yıl olacak. Şimdi bunun için doğru zaman gibi hissediyorum" dedi.

Walker, "Paul ismini devam ettirmek için büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.