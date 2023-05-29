Paul Walker'ın kardeşi, oyuncunun adını oğluna verdi

Hızlı ve Öfkeli (Fast and Furious) serisiyle yıldızı parlayan Paul Walker 2013 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. 40 yaşında yaşamını yitiren oyuncunun trafik ölümü hem rol arkadaşlarını hem de hayranlarını yasa boğmuştu.
Oyuncunun kardeşi Cody Walker ise ağabeyinin anısını yaşatmak için yeni doğan çocuğuna Paul ismini verdi.
Eşi Felicia ile bebek sahibi olan Cody Walker, "Gelecek kasım ayında ağabeyim Paul'u kaybedeli tam 10 yıl olacak. Şimdi bunun için doğru zaman gibi hissediyorum" dedi.
Walker, "Paul ismini devam ettirmek için büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.