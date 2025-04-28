Peker Açıkalın sevenlerini korkuttu: Hayatı ciddiye almak lazım!

Geçtiğimiz yıl beyin kanaması geçiren ve sağlığına yeniden kavuşan ünlü isim, birkaç hafta önce saçlarını sıfıra vurarak yeni imajıyla dikkat çekmişti.

Maskeli Beşler serisi ve Avrupa Yakası dizisindeki rolleriyle tanınan Peker Açıkalın , uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Peker Açıkalın bu kez hastaneden yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Sağlık sorunlarıyla mücadele eden 62 yaşındaki ünlü oyuncu, sevenlerini endişelendirdi.

"DAMARLARIMI BULAMADILAR"

Sosyal medya hesabından hastanede çektiği bir videoyu paylaşan ve "Hayatı ciddiye almak lazım" notunu düşen Peker Açıkalın, "Dün akşam damarları bulamadılar. Nasıl bulamadılar ben de bilmiyorum. İğneyle girip adeta sondaj yaptılar" ifadelerini kullandı.