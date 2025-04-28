Peker Açıkalın sevenlerini korkuttu: Hayatı ciddiye almak lazım!

Ünlü oyuncu Peker Açıkalın, hayranlarını korkuttu. Son olarak yeni imajıyla gündem olan Açıkalın, hastaneden yayınladığı videoyu "Hayatı ciddiye almak lazım" notuyla paylaştı.

Peker Açıkalın sevenlerini korkuttu: Hayatı ciddiye almak lazım!

Maskeli Beşler serisi ve Avrupa Yakası dizisindeki rolleriyle tanınan , uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Geçtiğimiz yıl beyin kanaması geçiren ve sağlığına yeniden kavuşan ünlü isim, birkaç hafta önce saçlarını sıfıra vurarak yeni imajıyla dikkat çekmişti.

Peker Açıkalın sevenlerini korkuttu: Hayatı ciddiye almak lazım! - 1

HASTANE PAYLAŞIMI KORKUTTU

bu kez hastaneden yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Sağlık sorunlarıyla mücadele eden 62 yaşındaki ünlü oyuncu, sevenlerini endişelendirdi.

"DAMARLARIMI BULAMADILAR"

Sosyal medya hesabından hastanede çektiği bir videoyu paylaşan ve "Hayatı ciddiye almak lazım" notunu düşen , "Dün akşam damarları bulamadılar. Nasıl bulamadılar ben de bilmiyorum. İğneyle girip adeta sondaj yaptılar" ifadelerini kullandı. 

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