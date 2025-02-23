Pelin Akil ile Anıl Altan evleri ayırdı mı? Ünlü çiftin cevabı kafaları karıştırdı
Son dönemden ayrılık iddialarıyla gündemden düşmeyen Pelin Akil ile Anıl Altan, kızlarıyla bir etkinlikte görüntülendi. Geçtiğimiz haftalarda bir süredir ayrı evlerde yaşadıkları iddia edilen, çift konuyla ilgili ilk kez konuştu.
"Arka Sıradakiler" dizisinde tanışan ve zaman içinde arkadaşlıkları aşka dönüşen Pelin Akil ile Anıl Altan, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu.
Oyuncu çift, üç yıl sonra da ikiz kızlarını kucaklarına almıştı. İkili, kızlarına Alin ile Lina adını vermişti.
Bir süredir ayrılık haberiyle gündemde olan ve bir açıklama yapmayan Pelin Akil ile Anıl Altan'ın geçtiğimiz haftalarda ayrı evlerde yaşadıkları iddia edilmişti.
Konuyla ilgili açıklama yapmayan oyuncu çift, kızlarıyla bir etkinlikte görüntülendi.
Gazete Magazin'in haberine göre; Pelin Akil, eşi Anıl Altan ile evlerini ayırdığına dair iddialara ilk kez cevap verdi.
"BUNLARI KONUŞMAK İSTEMİYORUZ"
Akil, kendisine yönlendirilen soru üzerine, "Bunları konuşmak istemiyoruz şu anda" diyerek Anıl Altan'a "Var mı söylemek istediğin bir şey?" dedi.
Altan ise, "Biz çocukların yanında böyle şeyler konuşmuyoruz. Ailecek güzel vakit geçirmeye geldik" ifadelerini kullandı.
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