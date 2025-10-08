Pelin Akil İtalya'da: Renkli tarzı dikkat çekti

Kendisi gibi oyuncu Anıl Altan ile 9 yıllık evliliğini kısa bir süre önce bitiren Pelin Akil, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Pelin Akil, Paris Moda Haftası için Fransa'ya gitti.

39 yaşındaki Pelin Akil, Paris sokaklarında kahverengi pardesüsü ve siyah çizmeleriyle objektif karşına geçti. YENİ ROTASI BELLİ OLDU Çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Akil, Fransa sonrası İtalya'ya gitti. Bir davet için Amalfi'ye giden ünlü oyuncu, yeni rotasını "Merhaba" diye duyurdu.