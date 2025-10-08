Pelin Akil İtalya'da: Renkli tarzı dikkat çekti

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Pelin Akil, Paris Moda Haftası sonrası İtalya'ya gitti. Ünlü oyuncu, renkli aksesuarlarıyla dikkat çekti.

Kendisi gibi oyuncu Anıl Altan ile 9 yıllık evliliğini kısa bir süre önce bitiren , uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Pelin Akil, Paris Moda Haftası için Fransa'ya gitti.

39 yaşındaki , Paris sokaklarında kahverengi pardesüsü ve siyah çizmeleriyle objektif karşına geçti.

YENİ ROTASI BELLİ OLDU

Çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Akil, Fransa sonrası İtalya'ya gitti. Bir davet için Amalfi'ye giden ünlü oyuncu, yeni rotasını "Merhaba" diye duyurdu.

Ardından bir paylaşım daha yapan , çektiği selfieyi paylaştı. Alin ve Lina adında ikiz kızları olan ünlü ismin, turuncu şapkası ve renkli havlu çantası dikkat çekti.

Son olarak Yalı Çapkını dizisinde rol alan Pelin Akil'in Amalfi tarzı büyük ilgi gördü.

