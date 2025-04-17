Pelin Akil New York'ta "James Bond" ile karşılaştı

Son dönemde eşi Anıl Altan ile ile boşanacağı iddialarıyla gündeme gelen Pelin Akil, New York'ta ünlü aktör Pierce Brosnan ile karşılaştı.

Pelin Akil New York'ta "James Bond" ile karşılaştı

2016 yılında nikah masasına oturan ile Anıl Altan, üç yıl sonra ikiz kızlarını kucaklarına aldı. İkili, kızlarına Alin ile Lina adını verdi. Mutlu evlilikleri devam eden ve sosyal medyadan sık sık paylaşım yapan oyuncu çiftin evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilmişti.

Konuyla ilgili sessizliğini koruyan Pelin Akil New York'a gitti.

Ünlü oyuncu, New York'ta bir restoranda filmleriyle tanınan İrlandalı oyuncu Pierce Brosnan ile karşılaştı.

Pelin Akil New York'ta "James Bond" ile karşılaştı - 1

o anları "Ve bakın öğle yemeğinde kiminle karşılaştık?" notuyla paylaştı.

Pelin Akil New York'ta "James Bond" ile karşılaştı - 2

İngiliz ajan karakterini canlandıran beşinci aktör Pierce Brosnan, GoldenEye (1995), Tomorrow Never Dies (1997), The World Is Not Enough (1999) ve Die Another Day (2002) gibi yapımlarda rol aldı.

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