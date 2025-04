Pelin Akil New York'ta "James Bond" ile karşılaştı

2016 yılında nikah masasına oturan Pelin Akil ile Anıl Altan, üç yıl sonra ikiz kızlarını kucaklarına aldı. İkili, kızlarına Alin ile Lina adını verdi. Mutlu evlilikleri devam eden ve sosyal medyadan sık sık paylaşım yapan oyuncu çiftin evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili sessizliğini koruyan Pelin Akil New York'a gitti. Ünlü oyuncu, New York'ta bir restoranda James Bond filmleriyle tanınan İrlandalı oyuncu Pierce Brosnan ile karşılaştı.

İngiliz ajan James Bond karakterini canlandıran beşinci aktör Pierce Brosnan, GoldenEye (1995), Tomorrow Never Dies (1997), The World Is Not Enough (1999) ve Die Another Day (2002) gibi yapımlarda rol aldı.