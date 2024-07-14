Pelin Akil'den eşi Anıl Altan ile tatil pozları

"Arka Sıradakiler" dizisinde tanışan ve zaman içinde arkadaşlıkları aşka dönüşen Pelin Akil ile Anıl Altan , 2016 yılında dünyaevine girmişti. Oyuncu çift, üç yıl sonra da ikiz kızları Alin ile Lina'yı kucaklarına almıştı.

"ALTI AYDA BİR DENİYORLAR"

Öte yandan Anıl Altan, geçtiğimiz aylarda boşanma haberleri konusunda konuşmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Geçen sene başladı bu, altı ayda bir deniyorlar. 'Arkadaşım bizi boşatıyordu' olayı çok enteresan bir örnek. Sen de Eser'le (Yenenler) tartışmıyor musun? İlişkilerde bunlar oluyor. Pelin orada arkadaşıyla dertleşiyor. Konuşmadan sonra konu böyle bir habere gidiyor. Sadece ona söylenmiş şeyler, kimsenin bilmeyeceği detaylar."

Ünlü oyuncu, sözlerine "En son o haberin çıktığı bir saat öncesinde Pelin çocuklarla ilgili aşamadığımız bir şey vardı, pedagog sormuştu bir arkadaşına. Bu olay ‘boşanıyorlar ve çocukları için pedagog arıyorlar’ haberine dönüştü. Pelin’e söyleyince ‘o öyle bir şey söylemez’ dedi. Ama sonra hak verdi bana” diye devam etmişti.