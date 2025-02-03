Pelin Karahan'dan Kavak Yelleri itirafı: Kesinlikle çok doğru bir kadro kurulmuş
Kavak Yelleri'nde canlandırdığı "Aslı" karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Pelin Karahan, oyunculuğa dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Geçtiğimiz günlerde vizyona giren “Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı” filminde prenses karakterine hayat veren oyuncu Pelin Karahan, MAG dergisine samimi açıklamalarda bulundu.
"EN BÜYÜK ŞEY, SAMİMİ HİSSETTİRMESİ"
Üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen hala adından söz ettiren “Kavak Yelleri” projesinden bahseden Karahan “Üzerinden çok uzun zaman geçmesine rağmen hâlâ insanlar seyrettiklerini ve baştan başladıklarını söylüyorlar; ya da o zaman çok küçük olanlar şimdi büyümüş, 'Biz, sizle büyüdük' diyorlar. Demek ki çok doğru ve güzel bir iş yapmışız; ama bunun sebebi biraz da şans. Şimdi baktığınız zaman projeler o kadar uzun soluklu olmuyor. Kesinlikle çok doğru bir kadro kurulmuş. O kadro da doğru senaryo ile buluşmuş diyebilirim.
Bence herkes o karakterlerin gerçek olduğunu düşünüyordu. Gerçekten Efe, Aslı, Deniz, Mine var. Ailelerinden, hayatlarından bir parçaymışız gibi davranıyorlardı. Hâlâ beni sokakta gördüklerinde öyle hissettiriyorlar. Samimiyet diyelim. Galiba doğallıkla yapılan bir iş olduğu için -sonuçta bu işin okulunu okumadım, televizyondaki ilk rol tecrübemdi- içimden geldiği gibi oynadım Aslı’yı. O da karşı tarafa samimiyetle geçti. Aslı içimizden biri gibi. En büyük şey, samimi hissettirmesi.” dedi.
"İNSANIN GÖZÜ DOLUYOR TABİİ"
O günleri özlemle andığını ifade eden Karahan “Bazı işlerde denk geliyoruz birbirimize ya da sosyal hayatta bir arada olduğumuz oluyor. Çok değişik bir his. Çok uzun zamanlarımız bir arada geçti. Herkes büyüdü, evlendi, çoluk çocuk sahibi oldu. Baktığınız zaman daha yirmili yaşlardaydık. Şimdi geldik kırklı yaşlara. İnsanın gözü doluyor tabii. Yaz kış birlikte vakit geçirdik; şu anki işlerle karşılaştırdığımızda çok uzun bir zaman. Bir de şehir dışında, İzmir’de çektiğimiz için de ekstra bağlar gelişiyor. Oranın yeri bambaşka” diyerek duygularını ifade etti.
“Dönem işlerini çok seviyorum ve bu işlerde yer almaktan çok keyif aldım. Muhteşem Yüzyıl apayrı bir şeydi! Onunla role girmemek mümkün değildi” diyerek rol aldığı dönem projelerinden de bahseden Karahan “Bir Zamanlar Kıbrıs çok eski olmayan, daha yakın bir dönem. Gerçek bir hikâye olduğu için, yine o kostümler, o doku ve yaşananlar insanı daha gerçek hissettiriyor. Niye bilmiyorum, günümüz işleri tabii ki çok güzel ama dönem işlerinde bir yaşanmışlık duygusu olması, oynarken biraz daha farklı hissettiriyor. Dönem dönem ayıramam ama geçmiş her dönem benim için çok anlamlı” dedi.
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