Pelin Karahan'dan Kavak Yelleri itirafı: Kesinlikle çok doğru bir kadro kurulmuş

Geçtiğimiz günlerde vizyona giren “Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı” filminde prenses karakterine hayat veren oyuncu Pelin Karahan, MAG dergisine samimi açıklamalarda bulundu.

"EN BÜYÜK ŞEY, SAMİMİ HİSSETTİRMESİ"

Üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen hala adından söz ettiren “Kavak Yelleri” projesinden bahseden Karahan “Üzerinden çok uzun zaman geçmesine rağmen hâlâ insanlar seyrettiklerini ve baştan başladıklarını söylüyorlar; ya da o zaman çok küçük olanlar şimdi büyümüş, 'Biz, sizle büyüdük' diyorlar. Demek ki çok doğru ve güzel bir iş yapmışız; ama bunun sebebi biraz da şans. Şimdi baktığınız zaman projeler o kadar uzun soluklu olmuyor. Kesinlikle çok doğru bir kadro kurulmuş. O kadro da doğru senaryo ile buluşmuş diyebilirim.

Bence herkes o karakterlerin gerçek olduğunu düşünüyordu. Gerçekten Efe, Aslı, Deniz, Mine var. Ailelerinden, hayatlarından bir parçaymışız gibi davranıyorlardı. Hâlâ beni sokakta gördüklerinde öyle hissettiriyorlar. Samimiyet diyelim. Galiba doğallıkla yapılan bir iş olduğu için -sonuçta bu işin okulunu okumadım, televizyondaki ilk rol tecrübemdi- içimden geldiği gibi oynadım Aslı’yı. O da karşı tarafa samimiyetle geçti. Aslı içimizden biri gibi. En büyük şey, samimi hissettirmesi.” dedi.