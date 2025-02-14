Pelin Öztekin Sevgililer Günü'nde aşkını ilan etti! İşte oyuncunun yeni sevgilisi

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin'in kendisi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin sosyal medya hesabında yeni aşkını duyurdu.

Pelin Öztekin Sevgililer Günü'nde aşkını ilan etti! İşte oyuncunun yeni sevgilisi

Yuvamdaki Düşman, Hayat Şarkısı, Cok Filim Hareketler Bunlar ve Çatı Katı Aşk gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Pelin Öztekin yeni bir aşka yelken açtı.

Öztekin, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevgilisiyle birçok kare paylaştı.

Pelin Öztekin Sevgililer Günü'nde aşkını ilan etti! İşte oyuncunun yeni sevgilisi - 1

Ünlü oyuncu, sevgilisi Erhan Aksöz ile fotoğraflarını "Sevgililer Günü'müz kutlu olsun aşkım" notuyla paylaştı.

Pelin Öztekin Sevgililer Günü'nde aşkını ilan etti! İşte oyuncunun yeni sevgilisi - 2

37 yaşındaki oyuncunun romantik paylaşımlarına binlerce yorum ve beğeni yağdı.

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