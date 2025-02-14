Pelin Öztekin Sevgililer Günü'nde aşkını ilan etti! İşte oyuncunun yeni sevgilisi

Yuvamdaki Düşman, Hayat Şarkısı, Cok Filim Hareketler Bunlar ve Çatı Katı Aşk gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Pelin Öztekin yeni bir aşka yelken açtı.

Öztekin, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevgilisiyle birçok kare paylaştı.