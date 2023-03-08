Pelin Öztekin'den Rasim Öztekin paylaşımı

Türk tiyatrosunun beşinci kavuklusu, televizyon ve tiyatronun güldüren yüzü Rasim Öztekin, kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 8 Mart 2021'de, 62 yaşındayken hayatını kaybetti.
Öztekin'in kendisi gibi oyuncu kızı Pelin Öztekin, babasını andı. Zaman zaman Rasim Öztekin ile pozlarını takipçileriyle paylaşan ünlü isim, bu karelere bir yenisini ekledi.
"NE ÇABUK PELİN'İM"
Pelin Öztekin, babasıyla fotoğrafına kırık kalp emojisiyle birlikte "2" notunu düştü.
Baba kızın pozuna birçok yorum yağarken oyuncu Sera Tokdemir, Öztekin'e "Ne çabuk Pelin’im" sözleriyle seslendi.
"BAK BABA BİRLİKTE AYNI SAHNEDEYİZ"
Öte yandan Pelin Öztekin, Rasim Öztekin'in cenaze töreninde "Konuşma hazırlamadım. Sadece babama çok teşekkür etmek istiyorum ilk aşkım olduğu, ustam olduğu bana her şeyi öğrettiği için. Ben burada büyüdüm. Bu sahnede onu izleyerek büyüdüm. Bu sahneye böyle çıkmak istemezdim babamla ama 'bak baba birlikte aynı sahnedeyiz' onu çok seviyorum. Herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.