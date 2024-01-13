Pentagon, Taylor Swift hakkındaki komplo teorilerini reddetti

Müzik kariyeri boyunca aldığı ödüllerle tarihe geçen ABD'li şarkıcı Taylor Swift, şarkılarıyla kırdığı rekorlar, dünya turnesiyle ses getirmesi, turne filmiyle sinema tarihine geçmesi, ABD ekonomisine olan büyük etkisi ve daha birçok başarısıyla Time dergisi tarafından 2023 Yılın Kişisi (Person of the Year) seçilmişti.

Başarılarıyla adından söz ettiren 34 yaşındaki şarkıcının "Pentagon projesi" olduğu öne sürüldü. ABD merkezli haber kanalı Fox News'da "Jesse Waters Primetime" programını yapan Jesse Watters "Taylor Swift'in nasıl bu kadar başarılı olduğunu hiç düşündünüz mü?" diye sordu.

Sunucu "Yaklaşık 4 yıl önce, Pentagon'un psikolojik operasyonlar birimi Taylor Swift'i bir kazanca dönüştürmeye karar verdi" ifadelerini kullandı. Watters, yayın esnasında bazı görüntüler paylaştı. Görüntülerde, 2019'da NATO görüşmelerinde bir konuşmacı, Swift'i küresel etkiye sahip isimlerden biri olarak örnek gösteriyor.