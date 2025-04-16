Perihan Savaş: Yılmaz Zafer'i Engin Akyürek canlandırsın
Usta oyuncu Perihan Savaş, 1995'te kaybettiği eşi Yılmaz Zafer'in hayatını konu alan bir film çekilmesini istiyor.
Türk sinemasının usta isimlerinden Perihan Savaş'ın eşi Yılmaz Zafer geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 9 Kasım 1995’te hayatını kaybetti. 1987'de meslektaşı Zafer ile nikah masasına oturan Perihan Savaş'ın bu evlilikten Savaş adında bir oğlu dünyaya geldi.
67 yaşındaki oyuncu, katıldığı bir etkinlikte eşinin hayatının beyazperdeye aktarılmasını istediğini dile getirdi.
Magazin Online'ın haberine göre, Savaş "Yılmaz'ın filminin yapılmasını istiyorum. Bunun için de sanırım bu sene ya da önümüzdeki sene harekete geçeceğim." ifadelerini kullandı.
Usta oyuncu "Yılmaz'ı kimin oynayacağına karar verdim. Engin Akyürek diye düşünüyorum çünkü biraz benzerlik de söz konusu. Öyle düşünüyorum. Kendimi henüz kimin oynayacağını henüz düşünmedim." dedi.
OĞULLARI EVLENDİ
Öte yandan Perihan Savaş-Yılmaz Zafer çiftinin oğulları Savaş Zafer, 21 Ocak 2023 tarihinde Melis Ketenci ile dünyaevine girdi.
Perihan Savaş geçtiğimiz yıl Empati programına konuk oldu. 13 yaşında evlenen Savaş, çocuk gelin olarak yaşadığı travmayı yıllar sonra anlattı. Tiyatro sahnesiyle 5 yaşında tanıştığını anlatan Savaş, neden 13 yaşında evlendirildiğini şu sözlerle anlattı:
"Ziya askeri okulda okuyordu. Ama hiç istemedi, okuldan çıkmak için evlenmesi gerekiyordu. Amcamlar da oyuncu olmamdan korkuyordu, beni istemeye geldiler. Hatta babam beni destekliyor diye onunla konuşmadılar bir yıl. Biz izin almak için mahkemeye falan çıktık. Ben de annemin baskısından kurtulmak için 'evet' dedim."
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