Perihan Savaş: Yılmaz Zafer'i Engin Akyürek canlandırsın

Türk sinemasının usta isimlerinden Perihan Savaş'ın eşi Yılmaz Zafer geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 9 Kasım 1995’te hayatını kaybetti. 1987'de meslektaşı Zafer ile nikah masasına oturan Perihan Savaş'ın bu evlilikten Savaş adında bir oğlu dünyaya geldi. 67 yaşındaki oyuncu, katıldığı bir etkinlikte eşinin hayatının beyazperdeye aktarılmasını istediğini dile getirdi.

Magazin Online'ın haberine göre, Savaş "Yılmaz'ın filminin yapılmasını istiyorum. Bunun için de sanırım bu sene ya da önümüzdeki sene harekete geçeceğim." ifadelerini kullandı.

Usta oyuncu "Yılmaz'ı kimin oynayacağına karar verdim. Engin Akyürek diye düşünüyorum çünkü biraz benzerlik de söz konusu. Öyle düşünüyorum. Kendimi henüz kimin oynayacağını henüz düşünmedim." dedi.