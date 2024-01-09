Perihan Savaş'tan Ezo Sunal'a: İyi ki doğdun canım benim

"KEMAL'DEN BANA EN DEĞERLİ MİRAS"



Gül Sunal da aynı pozları "Kemal’den bana en değerli miras. Oya Başar, Perihan Savaş ve tabi çocuklarımız... Ezo'mun doğum günü yemeğinde yine bir aradayız" diyerek paylaştı.