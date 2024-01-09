Perihan Savaş'tan Ezo Sunal'a: İyi ki doğdun canım benim

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal, 7 Ocak'ta 40 yaşına bastı. Sunal'In doğum günü kutlamasından fotoğrafları Perihan Savaş paylaştı.

Perihan Savaş'tan Ezo Sunal'a: İyi ki doğdun canım benim

Kemal Sunal ve Gül Sunal’ın oyuncu kızları Ezo Sunal,  7 Ocak'ta 40 yaşına bastı. Sunal, doğum gününü sevdikleriyle kutladı.

Kutlamaya, Gül Sunal, Ali-Nazlı Sunal, Oya Başar, Perihan Savaş, Savaş Zafer ve eşi Melis Ketenci, Zübeyde Melek-Volkan Akkaş katıldı.

Perihan Savaş'tan Ezo Sunal'a: İyi ki doğdun canım benim - 1

"YENİ YAŞIN SANA GÖNLÜNDEN GEÇENLERİ GETİRSİN"

Perihan Savaş, kutlamadan fotoğrafları hesabından “Ezo’m yeni yaşın sana gönlünden geçenleri getirsin. İyi ki doğdun canım benim" notuyla paylaştı.

Ezo Sunal babası Kemal Sunal’ın belgeselini çekecek

Ezo Sunal babası Kemal Sunal’ın belgeselini çekecek

Haberi Görüntüle

"KEMAL'DEN BANA EN DEĞERLİ MİRAS"

Gül Sunal da aynı pozları "Kemal’den bana en değerli miras. Oya Başar, Perihan Savaş ve tabi çocuklarımız... Ezo'mun doğum günü yemeğinde yine bir aradayız" diyerek paylaştı.

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...