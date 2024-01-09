Perihan Savaş'tan Ezo Sunal'a: İyi ki doğdun canım benim

Kemal Sunal ve Gül Sunal’ın oyuncu kızları Ezo Sunal, 7 Ocak'ta 40 yaşına bastı. Sunal, doğum gününü sevdikleriyle kutladı.
Kutlamaya, Gül Sunal, Ali-Nazlı Sunal, Oya Başar, Perihan Savaş, Savaş Zafer ve eşi Melis Ketenci, Zübeyde Melek-Volkan Akkaş katıldı.
"YENİ YAŞIN SANA GÖNLÜNDEN GEÇENLERİ GETİRSİN"
Perihan Savaş, kutlamadan fotoğrafları sosyal medya hesabından “Ezo’m yeni yaşın sana gönlünden geçenleri getirsin. İyi ki doğdun canım benim" notuyla paylaştı.
"KEMAL'DEN BANA EN DEĞERLİ MİRAS"
Gül Sunal da aynı pozları "Kemal’den bana en değerli miras. Oya Başar, Perihan Savaş ve tabi çocuklarımız... Ezo'mun doğum günü yemeğinde yine bir aradayız" diyerek paylaştı.
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