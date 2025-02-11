Peruklu hali dikkat çekti! Zeynep Bastık'ı görenler tanıyamadı

Oyuncu Serkay Tütüncü ile aşk yaşayan ve sosyal medya hesabında sık sık aşkını dile getiren Zeynep Bastık, arkadaşının pembe temalı doğum günü partisine katıldı.

Öte yandan, Zeynep Bastık ile aşk yaşayan Serkay Tütüncü 34 yaşına bastı. Ünlü şarkıcı da sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

"İYİ Kİ DOĞDUN SEVGİLİM"



Zeynep Bastık, deniz kenarında Serkay Tütüncü ile çektirdiği fotoğrafına; "İyi ki doğdun sevgilim. Benim şarkım da sensin" notunu düştü. Ünlü çiftin mutluluk pozu büyük ilgi gördü.