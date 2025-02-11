Peruklu hali dikkat çekti! Zeynep Bastık'ı görenler tanıyamadı

Son dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Zeynep Bastık, arkadaşının doğum günü partisindeki tarzıyla adından söz ettirdi.

Peruklu hali dikkat çekti! Zeynep Bastık'ı görenler tanıyamadı

Oyuncu Serkay Tütüncü ile aşk yaşayan ve sosyal medya hesabında sık sık aşkını dile getiren Zeynep Bastık, arkadaşının pembe temalı doğum günü partisine katıldı.

Peruklu hali dikkat çekti! Zeynep Bastık'ı görenler tanıyamadı - 1

"Dargın", "Yalan", "Lan", "Ara" gibi şarkılarıyla adını geniş kitlelere duyuran şarkıcı Bastık'ın peruklu halleri dikkatlerden kaçmadı.

Peruklu hali dikkat çekti! Zeynep Bastık'ı görenler tanıyamadı - 2

Bastık o anları Instagram hesabından paylaştı.

Peruklu hali dikkat çekti! Zeynep Bastık'ı görenler tanıyamadı - 3

Bastık'ın peruklu halini görenler, ünlü ismi tanımakta güçlük çekti.

Öte yandan, Zeynep Bastık ile aşk yaşayan Serkay Tütüncü 34 yaşına bastı. Ünlü şarkıcı da sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Peruklu hali dikkat çekti! Zeynep Bastık'ı görenler tanıyamadı - 4

"İYİ Kİ DOĞDUN SEVGİLİM"

Zeynep Bastık, deniz kenarında Serkay Tütüncü ile çektirdiği fotoğrafına; "İyi ki doğdun sevgilim. Benim şarkım da sensin" notunu düştü. Ünlü çiftin mutluluk pozu büyük ilgi gördü.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...