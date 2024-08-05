Pierce Brosnan'dan eşi Keely Shaye Smith'e: 23. yıl dönümümüz kutlu olsun sevgilim

İngiliz ajan James Bond karakterini canlandıran beşinci aktör Pierce Brosnan, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi.

Uzun yıllardır Keely Shaye Smith ile mutlu bir evliliği ve Dylan ile Paris adında iki oğlu bulunan Pierce Brosnan, 23. evlilik yıl dönümü için paylaşım yaptı.

"GERİDE KALIRSAM BENİ BEKLE"

Ünlü oyuncu, eşiyle fotoğraflarına "23. yıl dönümümüz kutlu olsun sevgilim. Keely benim güzel kahverengi gözlü kızım, benim kuzeyim, benim güneyim, benim doğum ve batım. Tüm aşkım, eğer geride kalırsam beni bekle" notunu düştü.