Pierce Brosnan'dan eşi Keely Shaye Smith'e: 23. yıl dönümümüz kutlu olsun sevgilim

Bir dönem "James Bond" filmlerinde rol alan Pierce Brosnan ile eşi Keely Shaye Smith, 23. evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı.

Pierce Brosnan'dan eşi Keely Shaye Smith'e: 23. yıl dönümümüz kutlu olsun sevgilim

İngiliz ajan James Bond karakterini canlandıran beşinci aktör Pierce Brosnan, hesabından yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi.

Uzun yıllardır Keely Shaye Smith ile mutlu bir evliliği ve Dylan ile Paris adında iki oğlu bulunan Pierce Brosnan, 23. evlilik yıl dönümü için paylaşım yaptı.

"GERİDE KALIRSAM BENİ BEKLE"

Ünlü oyuncu, eşiyle fotoğraflarına "23. yıl dönümümüz kutlu olsun sevgilim. Keely benim güzel kahverengi gözlü kızım, benim kuzeyim, benim güneyim, benim doğum ve batım. Tüm aşkım, eğer geride kalırsam beni bekle" notunu düştü.

Pierce Brosnan'dan eşi Keely Shaye Smith'e: 23. yıl dönümümüz kutlu olsun sevgilim - 1

"NİCE 23 YILLARA AŞKIM"

Keely Shaye Smith ise düğün gününde çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Smith, paylaşımına şu notu düştü:

"Sen tanıdığım en iyi, en sevimli, en nazik insansın. Yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım. Birlikte geçireceğimiz nice 23 yıllara. Yaratıcı, maceracı, sevgi dolu, ilham verici ve neşeli olmaya devam etsinler. Zaman aşkın kanatlarında uçup gidiyor."

Pierce Brosnan'dan eşi Keely Shaye Smith'e: 23. yıl dönümümüz kutlu olsun sevgilim - 2

Pierce Brosnan ile Keely Shaye Smith, 1994 yılında tanışıp flört etmeye başlamış ve 2001 yılında İrlan'da bulunan Ashford Kalesi'nde dünyaevine girmişti.

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