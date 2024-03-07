Piiz müzik grubu üyesini yaralayan sanık için istenen ceza belli oldu

Piiz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık ve arkadaşı Oğuzhan Oğuz'u 15 Aralık 2022'de yaralayan sanık Bilge Kaan Korkmaz'ın toplamda 13 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi. Ankara 65. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Korkmaz ve taraf avukatları katıldı.



Duruşmada esasa ilişkin görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, olay günü sanığın ve arkadaşlarının, Piiz grubunun sahne aldığı eğlence merkezine gittiğini, Dudarık'ın yanlışlıkla Korkmaz'ın arkadaşı Oğuz'un ayağına basması nedeniyle taraflar arasında tartışma çıktığını anlattı.



Korkmaz'ın da Dudarık'ın arkadaşı Oğuzhan Oğuz'u takip ederek eğlence merkezi dışında darbettiğini belirten savcı, sanığın daha sonra eğlence merkezinin dışında telefonla konuşan Dudarık'a da yumruk attığını ifade etti.

Savcı, sanık Korkmaz'ın, müşteki Oğuz'a karşı "kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya, müşteki Dudarık'a karşı ise "kemik kırığına sebebiyet verecek ve hayati tehlike oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması istedi. Mahkeme, sanık ve avukatına esasa ilişkin savunmalarını hazırlamaları için süre vererek, davayı 11 Haziran'a erteledi

Sanığın iddianamede de "kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" ve "kemik kırığına sebebiyet verecek ve hayati tehlike oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçlarından cezalandırılması isteniyordu.