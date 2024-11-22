Pınar Altuğ: Benden köylü kadını çıkmaz

Çocuklar Duymasın, Omuz Omuza, Aile Reisi gibi yapımlarla tanınan Pınar Altuğ, gelecek projeleri hakkında konuştu. Dizilerden teklif aldığını söyleyen Altuğ, kendisini tatmin eden bir rolü hala bulamadığını söyledi.

2. Sayfa'nın haberine göre; "Ters köşe bir rol olur mu?" sorusuna Altuğ, "Bu tipin müsaade edeceği ters köşe olabilir. Kötü kadın olabilir. Köylü kadını çıkmaz" yanıtını verdi.

