Pınar Altuğ-Yağmur Atacan çiftinden 16'ncı evlilik yıl dönümü kutlaması

"İYİ Kİ SORMUŞSUN BE SEVGİLİM"

Sonrasında kendi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Altuğ, "İyi ki sormuşsun be sevgilim, hayatımdaki en doğru 'evet'... Dün de, bugün de, yarın da hep evet" ifadelerini kullandı.

Yağmur Atacan da eşinin paylaşımına "İyi ki sormuşsun be sevgilim, hayatımdaki en doğru 'evet'... Dün de, bugün de, yarın da hep evet"