Pınar Altuğ-Yağmur Atacan çiftinden 16'ncı evlilik yıl dönümü kutlaması

"Çocuklar Duymasın"daki "Meltem" karakteriyle tanınan Pınar Altuğ, Yağmur Atacan ile 2008 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, bir yıl sonra da kızları Su'yu kucaklarına almıştı.
Zaman zaman ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Pınar Altuğ-Yağmur Atacan çifti, 16'ncı evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı.
"SEN BANA 'EVET' DİYELİ 16 SENE"
Eşiyle çekilen fotoğraflarını yayınlayan Atacan, gönderisine; "Bu yazdan sadece 6 fotoğrafımız; sen bana 'evet' diyeli ise sadece 16 sene..." mesajını yazdı.
Atacan'a kayıtsız kalmayan Pınar Altuğ ise eşine "İyi ki sormuşsun" diyerek yanıt verdi.
"İYİ Kİ SORMUŞSUN BE SEVGİLİM"
Sonrasında kendi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Altuğ, "İyi ki sormuşsun be sevgilim, hayatımdaki en doğru 'evet'... Dün de, bugün de, yarın da hep evet" ifadelerini kullandı.
Yağmur Atacan da eşinin paylaşımına "İyi ki sormuşsun be sevgilim, hayatımdaki en doğru 'evet'... Dün de, bugün de, yarın da hep evet"
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