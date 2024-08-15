Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan'a: Hayatımdaki en doğru evet

"Çocuklar Duymasın"daki "Meltem" karakteriyle tanınan Pınar Altuğ , kendisi gibi oyuncu Yağmur Atacan ile 2008 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, bir yıl sonra da kızları Su'yu kucaklarına almıştı. Mutlu birliktelikleri süren Pınar Altuğ-Yağmur Atacan çiftinden Altuğ, evlilik teklifi aldığı günü romantik sözlerle kutladı.

Eşiyle fotoğrafını paylaşan ünlü isim, "Biz seninle hep böyle gülelim be sevgilim. İyi ki sormuşsun hayatımdaki en doğru 'evet'ti" ifadelerini kullandı. 16 yıldır evli olan ünlü çiftin fotoğrafına binlerce beğeni ve "Maşallah", "Çok güzelsiniz", "Nice seneleriniz olsun" gibi yorumlar geldi.

"AZ KAZANAN BIRAKACAKTI"

Öte yandan "Lise Defteri", "Bir Dilim Aşk", "Nefes Nefese", "Doktorlar", "Çılgın Dersane" ve "Avanak Kuzenler" gibi birçok projede rol alan Yağmur Atacan, evlendikten sonra oyunculuğu bırakmasıyla ilgili şöyle konuşmuştu:

Pınar ile evleneceğimiz düğün gününde sabah 7'de gittim eve. Akşama da düğün yaptık. Bu işler böyle. Çocuk olduktan sonra ara verdim setlere. İkimizden birisi bırakacaktı setleri. Az kazanan bırakacaktı setleri. Ben bırakayım bari dedim. Bırakma kararı 30 saniye sürdü."