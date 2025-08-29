Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan'la yeni poz: Yaz bitmesin

Daha önce "Çocuklar Duymasın", "Omuz Omuza", "Aile Reisi" gibi yapımlarda boy gösteren Pınar Altuğ, rol aldığı projeler kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

2008 yılında kendisi gibi oyuncu Yağmur Atacan ile nikah masasına oturan Pınar Altuğ, 2009'da da kızı Su'yu kucağına aldı.

Zaman zaman ailesiyle keyifli anlarını gözler önüne seren ünlü isim, eşiyle objektif karşısına geçti.