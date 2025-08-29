Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan'la yeni poz: Yaz bitmesin

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alan Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la objektif karşısına geçti.

Daha önce "Çocuklar Duymasın", "Omuz Omuza", "Aile Reisi" gibi yapımlarda boy gösteren , rol aldığı projeler kadar paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

2008 yılında kendisi gibi oyuncu ile nikah masasına oturan Pınar Altuğ, 2009'da da kızı Su'yu kucağına aldı.

Zaman zaman ailesiyle keyifli anlarını gözler önüne seren ünlü isim, eşiyle objektif karşısına geçti.

Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan'la yeni poz: Yaz bitmesin - 1

Her fırsatta eşine olan aşkını dile getiren , Atacan ile mutluluk pozuna "Yaz bitmesin" notunu düştü.

Pınar Altuğ- çiftinin aşk dolu fotoğrafı büyük ilgi gördü.

