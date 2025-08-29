Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan'la yeni poz: Yaz bitmesin
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alan Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la objektif karşısına geçti.
Daha önce "Çocuklar Duymasın", "Omuz Omuza", "Aile Reisi" gibi yapımlarda boy gösteren Pınar Altuğ, rol aldığı projeler kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.
2008 yılında kendisi gibi oyuncu Yağmur Atacan ile nikah masasına oturan Pınar Altuğ, 2009'da da kızı Su'yu kucağına aldı.
Zaman zaman ailesiyle keyifli anlarını gözler önüne seren ünlü isim, eşiyle objektif karşısına geçti.
Her fırsatta eşine olan aşkını dile getiren Pınar Altuğ, Atacan ile mutluluk pozuna "Yaz bitmesin" notunu düştü.
Pınar Altuğ-Yağmur Atacan çiftinin aşk dolu fotoğrafı büyük ilgi gördü.
