Pınar Altuğ'dan mutlu aile pozu

"Çocuklar Duymasın", "Omuz Omuza", "Aile Reisi" gibi yapımlarla tanınan Pınar Altuğ, rol aldığı projeler kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Kendisi gibi oyuncu Yağmur Atacan ile 2008 yılında nikah masasına oturan Pınar Altuğ, 2009'da kızı Su'yu kucağına aldı.

Zaman zaman ailesiyle keyifli anlarını takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, bu karelere bir yenisini ekledi.