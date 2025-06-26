Pınar Altuğ'dan mutlu aile pozu

Gerek özel hayatı gerek açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile daha önce çekilen bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

Pınar Altuğ'dan mutlu aile pozu

"Çocuklar Duymasın", "Omuz Omuza", "Aile Reisi" gibi yapımlarla tanınan , rol aldığı projeler kadar paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Kendisi gibi oyuncu  ile 2008 yılında nikah masasına oturan Pınar Altuğ, 2009'da kızı Su'yu kucağına aldı.

Zaman zaman ailesiyle keyifli anlarını takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, bu karelere bir yenisini ekledi.

Pınar Altuğ'dan mutlu aile pozu - 1

"AİLEM"

ve kızı Su ile teknedeki keyifli anlarından bir kareyi paylaşan , paylaşımına "Ailem" notunu düştü.

Atacan ailesinin keyifli haline binlerce beğeni ve yorum geldi.

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