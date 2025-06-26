Pınar Altuğ'dan mutlu aile pozu
Gerek özel hayatı gerek açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile daha önce çekilen bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.
"Çocuklar Duymasın", "Omuz Omuza", "Aile Reisi" gibi yapımlarla tanınan Pınar Altuğ, rol aldığı projeler kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.
Kendisi gibi oyuncu Yağmur Atacan ile 2008 yılında nikah masasına oturan Pınar Altuğ, 2009'da kızı Su'yu kucağına aldı.
Zaman zaman ailesiyle keyifli anlarını takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, bu karelere bir yenisini ekledi.
"AİLEM"
Yağmur Atacan ve kızı Su ile teknedeki keyifli anlarından bir kareyi paylaşan Pınar Altuğ, paylaşımına "Ailem" notunu düştü.
Atacan ailesinin keyifli haline binlerce beğeni ve yorum geldi.
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