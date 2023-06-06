Pınar Deniz: Bu sektörde ilişki kurmak daha zor

"BU SEKTÖRDE İLİŞKİ ZOR"



Kaan Yıldırım’la ilişkisi hakkında konuşan Deniz, “Bana göre ilişki sadece iki insan arasında yaşanması gereken bir şey. Ben avukat da doktor da olabilirdim. Tabii ki bu sektörde ilişki kurmak daha zor ama açıkçası bizi çok da etkilemiyor bu durum" dedi.