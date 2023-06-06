Pınar Deniz: Bu sektörde ilişki kurmak daha zor

Son dönemde Kaan Yıldırım birlikteliğiyle gündeme gelen ünlü oyuncu Pınar Deniz, ünlü moda dergisinin kapak yıldızı oldu. InStyle’ın yeni sayısına konuk olan yıldız, bilinmeyenlerini paylaştı.
Çekim için fotoğrafçı Koray Birand'a poz veren Deniz, “Şöhretle aran nasıl, sıkıldığın oluyor mu?” sorusuna “Tabii ki oluyor. Bazen yoğunluktan bunalıp içime kapanmak istiyorum. Yine de, yaptığın şeyi sevdiğin sürece sıkılma anları seni o kadar etkilememeye başlıyor. Başlama motivasyonunu kendine hatırlatıyor ve yoluna devam ediyorsun" cevabını verdi.
"KENDİME DÖNME FIRSATIM OLDU"
Özcan Alper'in yönetmen koltuğunda oturduğu “Karanlık Gece” filminde rol alan oyuncu, çekimler esnasında doğayla baş başa kaldığını söyledi. Deniz, “Kendime dönme fırsatım oldu. Orada geçirdiğim süreç bazı kararlar vermemi sağladı. Kendimi doğada var edebiliyorum. Bazen bu şehirde zorlanabiliyorum. Dışarı çıktığımda da evde oturduğumda da hep bir kaos var. Doğada vakit geçirmek beni değiştiriyor. Kendime daha çok yaklaştırıyor" ifadelerini kullandı.
"BU SEKTÖRDE İLİŞKİ ZOR"
Kaan Yıldırım’la ilişkisi hakkında konuşan Deniz, “Bana göre ilişki sadece iki insan arasında yaşanması gereken bir şey. Ben avukat da doktor da olabilirdim. Tabii ki bu sektörde ilişki kurmak daha zor ama açıkçası bizi çok da etkilemiyor bu durum" dedi.