Pınar Deniz Cannes yolcusu

Jüri başkanlığını Barbie filminin yönetmeni Greta Gerwig'in üstlendiği Cannes Film Festivali için geri sayım başladı. Bu yıl 77'ncisi düzenlenecek olan Cannes Film Festivali'nin onur konuğu oyuncu Pınar Deniz olacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Deniz bir markanın elçisi olarak festivalde boy gösterecek.

Geçtiğimiz yılın onur konuğu Hande Erçel olmuştu.