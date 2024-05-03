Pınar Deniz Cannes yolcusu

Ünlü oyuncu Pınar Deniz, bu yıl 14-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 77. Cannes Film Festivali'ne konuk olacak.

Pınar Deniz Cannes yolcusu

Jüri başkanlığını Barbie filminin yönetmeni Greta Gerwig'in üstlendiği için geri sayım başladı. Bu yıl 77'ncisi düzenlenecek olan Cannes Film Festivali'nin onur konuğu oyuncu Pınar Deniz olacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Deniz bir markanın elçisi olarak festivalde boy gösterecek.

Geçtiğimiz yılın onur konuğu Hande Erçel olmuştu.

Pınar Deniz Cannes yolcusu - 1

Deniz, daha önce 75. 'ne katılmıştı. Deniz, Cannes'a elçisi olduğu markanın temsilcisi olarak gitmişti.  Ünlü oyuncu Özgür Masur imzalı bir elbiseyle kırmızı halıda boy gösterdi.

Hande Erçel Cannes'da

Hande Erçel Cannes'da

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Ebru Ceylan Cannes Film Festivali'nin jürisinde

Ebru Ceylan Cannes Film Festivali'nin jürisinde

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