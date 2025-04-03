Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın oğlu oldu: Bebeğin ismi ortaya çıktı

Mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandıran Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz Eylül ayında İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturdu. BEBEKLERİNE KAVUŞTULAR Evlendikten kısa bir süre sonra bebek beklediklerini duyuran oyuncu çift, birkaç gün önce bebeklerine kavuştu. İlk kez anne baba olmanın sevincini ve heyecanını yaşayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın bir oğlu oldu.

Maslak'ta özel bir hastanede oğluna kavuşan Deniz'in ve bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi. İŞTE BEBEĞİN İSMİ Taburcu olup evlerine geçen oyuncu çiftin bebeklerine verdiği isim ortaya çıktı. Hürriyet'in haberine göre; Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, oğullarına Fikret Hakan adını verdi. Minik Fikret Hakan, dedesinin adını taşıyacak çünkü Kaan Yıldırım'ın babasının adı Hakan.