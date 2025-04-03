Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın oğlu oldu: Bebeğin ismi ortaya çıktı

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz Eylül ayında İtalya'da dünyaevine girmiş ve kısa süre sonra bebek beklediklerini duyurmuştu. Birkaç gün önce oğullarına kavuşan ünlü çiftin, seçtikleri isim ortaya çıktı.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın oğlu oldu: Bebeğin ismi ortaya çıktı

Mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandıran ile , geçtiğimiz Eylül ayında İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturdu.

BEBEKLERİNE KAVUŞTULAR

Evlendikten kısa bir süre sonra bebek beklediklerini duyuran oyuncu çift, birkaç gün önce bebeklerine kavuştu.

İlk kez anne baba olmanın sevincini ve heyecanını yaşayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın bir oğlu oldu.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın oğlu oldu: Bebeğin ismi ortaya çıktı - 1

Maslak'ta özel bir hastanede oğluna kavuşan Deniz'in ve bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İŞTE BEBEĞİN İSMİ

Taburcu olup evlerine geçen oyuncu çiftin bebeklerine verdiği isim ortaya çıktı.

Hürriyet'in haberine göre; ile , oğullarına Fikret Hakan adını verdi. Minik Fikret Hakan, dedesinin adını taşıyacak çünkü Kaan Yıldırım'ın babasının adı Hakan.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın oğlu oldu: Bebeğin ismi ortaya çıktı - 2

"İLK 3 AY ZOR GEÇTİ"

Öte yandan  hamilelik sürecinde yaşadıklarını "Bende aşerme olmadı. Zor ilk üç ay geçirdim, biraz bulantılı. Sevgili annelere hak veriyorum. Kaan daha çok aşeriyor bence" diye anlatmıştı.

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