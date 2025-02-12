Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın romantik kar pozu sosyal medyada gündem oldu

İtalya'da dünyaevine giren Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım şu sıralar bebek sahibi olmak için gün sayıyor. Çiftin kar yağarken verdikleri poz gündem oldu.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın romantik kar pozu sosyal medyada gündem oldu

İtalya'nın başkenti Roma'da geçtiğimiz eylül ayında nikah masasına oturan ve , evlendikten kısa bir süre sonra bebek beklediklerini duyurdu. Şimdilerde ilk kez anne-baba olmak için gün sayan ünlü çiftin heyecanı günden güne büyüyor.

Bir erkek bebek sahibi olmaya hazırlanan çift, kar yağarken verdikleri pozla gündeme geldi.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın romantik kar pozu sosyal medyada gündem oldu - 1

Deniz, son olarak karnı burnunda yeni pozunu takipçileriyle paylaşmıştı. Doğum için gün sayan ünlü oyuncu, paylaşımına "Canımız tatlı çekmiştir" notunu düştü. 31 yaşındaki 'in büyüyen karnı dikkat çekti.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın romantik kar pozu sosyal medyada gündem oldu - 2

"PINAR'IN MUTLULUĞUYLA İLGİLENİYORUM"

Henüz bebeklerinin ismini açıklamayan ünlü çiftten , geçtiğimiz haftalarda süreçle alakalı konuşmuş ve şöyle demişti:

"Bu işlerde çileyi, emeği kadınlar veriyor. O yüzden bizim işimiz daha kolay. Benim görevim eşimi mutlu etmek, her ihtiyacını karşılamak. Ki elimden gelir. Onun mutluluğu ile ilgileniyorum. Onun dışında özel bir süreç."

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