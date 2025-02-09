Pınar Deniz'den yeni hamilelik pozu: Canımız tatlı çekmiştir

"PINAR'IN MUTLULUĞUYLA İLGİLENİYORUM"

Henüz bebeklerinin ismini açıklamayan ünlü çiftten Kaan Yıldırım, geçtiğimiz haftalarda süreçle alakalı konuşmuş ve şöyle demişti:



"Bu işlerde çileyi, emeği kadınlar veriyor. O yüzden bizim işimiz daha kolay. Benim görevim eşimi mutlu etmek, her ihtiyacını karşılamak. Ki elimden gelir. Onun mutluluğu ile ilgileniyorum. Onun dışında özel bir süreç."