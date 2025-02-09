Pınar Deniz'den yeni hamilelik pozu: Canımız tatlı çekmiştir

17 Eylül 2024 tarihinde İtalya'da dünyaevine giren Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. Oğullarını kucaklarına almak için gün sayan oyuncu çiftten Deniz, karnı burnunda yeni pozunu takipçileriyle paylaştı.

Pınar Deniz'den yeni hamilelik pozu: Canımız tatlı çekmiştir

İtalya'nın başkenti Roma'da geçtiğimiz eylül ayında nikah masasına oturan ve , evlendikten kısa bir süre sonra bebek beklediklerini duyurdu.

Şimdilerde ilk kez anne-baba olmak için gün sayan ünlü çiftin heyecanı günden güne büyüyor. Bir erkek bebek dünyaya getirmeye hazırlanan Deniz, karnı burnunda yeni pozunu takipçileriyle paylaştı.

Pınar Deniz'den yeni hamilelik pozu: Canımız tatlı çekmiştir - 1

BÜYÜYEN KARNI DİKKAT ÇEKTİ

Doğum için gün sayan ünlü oyuncu, paylaşımına "Canımız tatlı çekmiştir" notunu düştü. 31 yaşındaki 'in büyüyen karnı dikkat çekti.

Pınar Deniz'den yeni hamilelik pozu: Canımız tatlı çekmiştir - 2

"PINAR'IN MUTLULUĞUYLA İLGİLENİYORUM"

Henüz bebeklerinin ismini açıklamayan ünlü çiftten , geçtiğimiz haftalarda süreçle alakalı konuşmuş ve şöyle demişti:

"Bu işlerde çileyi, emeği kadınlar veriyor. O yüzden bizim işimiz daha kolay. Benim görevim eşimi mutlu etmek, her ihtiyacını karşılamak. Ki elimden gelir. Onun mutluluğu ile ilgileniyorum. Onun dışında özel bir süreç."

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