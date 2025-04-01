Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım oğullarına kavuştu

İtalya'da dünyaevine giren Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'dan müjdeli haber geldi. Ünlü çift, minik oğullarına kavuştu.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım oğullarına kavuştu

Geçtiğimiz Eylül ayında İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturan ve , evlendikten kısa bir süre sonra bebek beklediklerini duyurmuştu.

Heyecanları günden düne büyüyen ünlü çiftten müjdeli haber geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bebeklerine kavuştu.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım oğullarına kavuştu - 1

, Maslak’taki özel bir hastanede oğlunu kucağına aldı. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlk kez anne baba olmanın sevincini yaşayan Pınar Deniz ve , bebeklerinin adını açıklamadı.

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