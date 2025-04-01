Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım oğullarına kavuştu

Heyecanları günden düne büyüyen ünlü çiftten müjdeli haber geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bebeklerine kavuştu.

Geçtiğimiz Eylül ayında İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım , evlendikten kısa bir süre sonra bebek beklediklerini duyurmuştu.

Pınar Deniz, Maslak’taki özel bir hastanede oğlunu kucağına aldı. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlk kez anne baba olmanın sevincini yaşayan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, bebeklerinin adını açıklamadı.