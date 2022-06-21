Pınar Gültekin davasına Tarkan'dan tepki: Caydırıcı cezalar verilmeli

Şarkıcı Tarkan, Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davada sanık Cemal Metin Avcı’ya ‘haksız tahrik’ indirimi uygulanarak 23 yıl hapis cezası verilmesine tepki gösterdi.

"CANİLİKLERİN AZALMASI İÇİN AĞIR, CAYDIRICI CEZALAR VERİLMELİ"

Konuya ilişkin Twitter'dan hesabından paylaşım yapan 49 yaşındaki Megastar, "Cinayete, zorbalığa, şiddete uğramış tüm kadınlar için adalet istiyoruz. Bu caniliklerin azalması için ağır, caydırıcı cezalar verilmeli. Bir kılıf ve bahane bulunup hafifletilen cezalar değil. Hukuk dediğin erkekten yana değil, adaletten, haktan yana olmalı. #PınarGültekiniçinAdalet" dedi.