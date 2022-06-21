Pınar Gültekin davasına Tarkan'dan tepki: Caydırıcı cezalar verilmeli

Muğla'da Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının 'haksız tahrikle' 23 yıla indirilmesine bir tepki de Tarkan’dan geldi. Megastar, "Bu caniliklerin azalması için ağır, caydırıcı cezalar verilmeli. Bir kılıf ve bahane bulunup hafifletilen cezalar değil" dedi.

Pınar Gültekin davasına Tarkan'dan tepki: Caydırıcı cezalar verilmeli

Haberler 21.06.2022 - 11:07

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Şarkıcı , Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davada sanık Cemal Metin Avcı’ya ‘haksız tahrik’ indirimi uygulanarak 23 yıl hapis cezası verilmesine tepki gösterdi.

"CANİLİKLERİN AZALMASI İÇİN AĞIR, CAYDIRICI CEZALAR VERİLMELİ"

Konuya ilişkin Twitter'dan hesabından paylaşım yapan 49 yaşındaki Megastar, "Cinayete, zorbalığa, şiddete uğramış tüm kadınlar için adalet istiyoruz. Bu caniliklerin azalması için ağır, caydırıcı cezalar verilmeli. Bir kılıf ve bahane bulunup hafifletilen cezalar değil. Hukuk dediğin erkekten yana değil, adaletten, haktan yana olmalı. #PınarGültekiniçinAdalet" dedi.

NE OLMUŞTU?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz 2020'de Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Ailesinin Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

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