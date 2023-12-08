Pink Floyd'un efsanevi solisti Roger Waters Kolombiya Cumhurbaşkanı ile Filistin bayrağı açtı

Waters, "Cumhurbaşkanınız Petro'ya oy vermeniz için Kolombiya'daki tüm insanlara mektup yazdım ve bunu yaptınız, sizi tebrik ediyorum" ifadesini kullandı. Daha önceki konserlerinde olduğu gibi Kolombiya'daki sahnede de Filistin davasına sahip çıkan Waters, Gazze'de soykırım yapıldığını ve bunun durdurulması gerektiğini söyledi.