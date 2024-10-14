Pırıl Sayıların Gizemi bu hafta sonu en çok izlenen film oldu

Çocuklar ve aileler için matematiği eğlenceli hale getiren, TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizilerinden Pırıl'ın ilk sinema filmi, ikinci haftasında 70 bin seyirciyle buluştu.



Vizyona 4 Ekim'de giren ve ilk haftasında 100 bin sinemaseverin izlediği film, toplam 170 bin seyirciye ulaştı.



FİLM HAKKINDA

Senaryosu İshak Tekgül'e ait filmin yönetmenliğini Fatih Bezirgan üstlendi, yapımcılığı ise Ali Sacihan imzası taşıyor. Günlük yaşamda birçok şeyin temelinde bulunan matematiğin kaybolmasıyla ortaya çıkan sorunların eğlence ve aksiyon dolu bir dille yansıtıldığı film, Pırıl ve arkadaşlarının, yaşanan kargaşadan dünyayı kurtarmak için atıldığı maceraları konu alıyor.



TRT Çocuk bünyesindeki psikolog, pedagog, çocuk gelişim uzmanları ve içerik editörleri tarafından detaylı bir değerlendirme sürecinden geçen film, 3D animasyon tekniği kullanılarak hazırlandı.



Sayılar olmadan dünyanın nasıl bir kaosa sürükleneceğini etkileyici bir şekilde gösteren filmde, matematiği sadece sınıf ortamıyla sınırlı tutmadan hayatın vazgeçilmez bir unsuru olarak işleyerek, "Matematik gerçek hayatta ne işimize yarar?" sorusu, neden-sonuç ilişkisi kurarak açıklanıyor.