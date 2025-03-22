Popstar yarışmacısı Rıza Tamer yıllar sonra viral oldu
Sosyal medyada dolaşan bir video, kısa sürede viral haline geldi. Yerde gitarıyla şarkı söyleyen kişinin kimliği günler sonra ortaya çıktı. Sosyal medya kullanıcılarının paylaştığı videodaki kişinin Popstar yarışmasıyla tanınan Rıza Tamer olduğu anlaşıldı.
Günlerdir şarkı söylediği videolar sosyal medyada yayılan bir isimle ilgili şaşırtıcı ayrıntılar ortaya çıktı. Yerde gitarıyla şarkı söyleyen kişinin bir dönemin popüler yarışması Popstar'a katıldığı öğrenildi.
Sosyal medya kullanıcılarının paylaştığı videodaki kişinin Popstar yarışmasıyla tanınan Rıza Tamer olduğu anlaşıldı. Yıllar sonra ortaya çıkan Rıza Tamer, Popstar Türkiye 2. sezon yarışmasına katılarak adını duyurmuştu.
DENİZ SEKİ'NİN YORUMU DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Programda jüri olarak yer alan Deniz Seki, Rıza Tamer’e "Sen çok ukalasın, sinir bozucu bir tavrın var.'' sözleriyle çıkışmıştı. Tamer ise bu sözlere yanıt olarak ''Ben kalırsam star olurum ama sizin kararınız önemli. Star olmak sadece sesle değil, sahne enerjisiyle de olur. Türkiye’de birçok güzel ses var.'' şeklinde yanıt vermişti.
ALBÜM MÜJDESİ VERDİ
Şarkı söylediği videosuyla bir anda sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Popstar Rıza Tamer, sosyal medyadan sevenlerine sevindiren haberi verdi. Tamer'in bu paylaşımının ardından Betül Demir, Mustafa Mert Koç gibi ünlülerden destek geldi.
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