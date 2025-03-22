Popstar yarışmacısı Rıza Tamer yıllar sonra viral oldu

DENİZ SEKİ'NİN YORUMU DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Programda jüri olarak yer alan Deniz Seki, Rıza Tamer’e "Sen çok ukalasın, sinir bozucu bir tavrın var.'' sözleriyle çıkışmıştı. Tamer ise bu sözlere yanıt olarak ''Ben kalırsam star olurum ama sizin kararınız önemli. Star olmak sadece sesle değil, sahne enerjisiyle de olur. Türkiye’de birçok güzel ses var.'' şeklinde yanıt vermişti.



ALBÜM MÜJDESİ VERDİ



Şarkı söylediği videosuyla bir anda sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Popstar Rıza Tamer, sosyal medyadan sevenlerine sevindiren haberi verdi. Tamer'in bu paylaşımının ardından Betül Demir, Mustafa Mert Koç gibi ünlülerden destek geldi.