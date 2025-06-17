Popüler dizinin yıldızı biseksüel olduğunu açıkladı
Modern Family dizisinin sevilen karakterlerinden biri olan Aubrey Anderson-Emmons, TikTok hesabından yaptığı paylaşımla biseksüel olduğunu duyurdu.
Dizide, Lily karakterini canlandıran Anderson-Emmons, ses getiren videoya “Hakkımda gey olduğuma dair şakalar yapılıyor. Halbuki gerçekten öyleyim (ben biseksüelim)” notunu düştü.
Aubrey Anderson-Emmons, popüler dizi Modern Family'ye 2011 yılında dizinin üçüncü sezonunda henüz dört yaşındayken katılmıştı. Aynı yıl, Screen Actors Guild (SAG) Ödülü’nü kazanan en genç oyuncu olarak tarihe geçti.
18 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz ay TikTok’taki 2.6 milyon takipçisiyle paylaştığı bir videoda, çocuk yaşta şöhrete kavuşmanın bazı zorluklarından bahsetmişti. Yıldız isim, “Sette kötü muamele görmedim ama dört yaşında bir çocuğun sözleşme imzalarken neye adım attığını bilmesi mümkün değil” şeklinde konuştu.
Çocuk yaşta oyunculuğa başlamanın getirdiği eleştirilerin kendisini nasıl etkilediğini de anlatan Aubrey Anderson-Emmons, “İnsanlar, kötü bir oyuncu olduğumu söylüyorlardı. Başkalarına kendimi kanıtlama ihtiyacı hissetmiyorum ama bu kadar çok yorumun arasında büyümek benim için gerçekten zordu'' dedi.
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