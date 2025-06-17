Popüler dizinin yıldızı biseksüel olduğunu açıkladı

Dizide, Lily karakterini canlandıran Anderson-Emmons, ses getiren videoya “Hakkımda gey olduğuma dair şakalar yapılıyor. Halbuki gerçekten öyleyim (ben biseksüelim)” notunu düştü.



Aubrey Anderson-Emmons, popüler dizi Modern Family'ye 2011 yılında dizinin üçüncü sezonunda henüz dört yaşındayken katılmıştı. Aynı yıl, Screen Actors Guild (SAG) Ödülü’nü kazanan en genç oyuncu olarak tarihe geçti.



18 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz ay TikTok’taki 2.6 milyon takipçisiyle paylaştığı bir videoda, çocuk yaşta şöhrete kavuşmanın bazı zorluklarından bahsetmişti. Yıldız isim, “Sette kötü muamele görmedim ama dört yaşında bir çocuğun sözleşme imzalarken neye adım attığını bilmesi mümkün değil” şeklinde konuştu.

