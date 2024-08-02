Prens Harry ile Meghan Markle bir kraliyet etkinliğine daha davet edilmedi

Kraliyet hayatına veda ederek ABD’de yeni bir sayfa açan Prens Harry ve Meghan Markle çifti gündemden düşmüyor. Son dönemde biten iş anlaşmalarıyla adından söz ettiren çift, İskoçya'daki bir etkinliğe davet edilmedi.

Prens Harry ile Meghan Markle bir kraliyet etkinliğine daha davet edilmedi

2020'de İngiltere'deki görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan ve çifti her ne kadar kraliyet ailesinden ayrılmış olsa da gündemde kalmayı başarıyor. Geçtiğimiz haftalarda ülkesini özlediği ve eşi Meghan Markle'ı sevmedikleri için artık arkadaşlarını görmediği iddia edilen Prens Harry, eşi ile İskoçya'da düzenlenen bir etkinliğe davet edilmedi.

Sussex Dükü ve Düşesi, kraliyet ailesinin İskoçya'da Balmoral Kalesi'nde düzelenen etkinliğine davet edilmedi. Kral Charles, Kraliçe Elizabeth'in yaz sonlarında Balmoral Kalesi'ne gitme geleneğini sürdürüyor ancak hükümdar bu yıl Harry ve ailesini etkinliğe dahil etmedi.

Prens Harry ile Meghan Markle bir kraliyet etkinliğine daha davet edilmedi - 1

daha önce pek çok kez Balmoral'a gitmiş olsa da Markle'ın ailesinin İskoç şatosunu hiç ziyaret etmediğine inanılıyor.

Kraliçe Elizabeth'in Eylül 2022'de son nefesini verdiği malikane, kraliyet ailesi için inziva yeri olarak hizmet veriyor.

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