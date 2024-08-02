Prens Harry ile Meghan Markle bir kraliyet etkinliğine daha davet edilmedi

2020'de İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle çifti her ne kadar kraliyet ailesinden ayrılmış olsa da gündemde kalmayı başarıyor. Geçtiğimiz haftalarda ülkesini özlediği ve eşi Meghan Markle'ı sevmedikleri için artık arkadaşlarını görmediği iddia edilen Prens Harry, eşi ile İskoçya'da düzenlenen bir etkinliğe davet edilmedi.

Sussex Dükü ve Düşesi, kraliyet ailesinin İskoçya'da Balmoral Kalesi'nde düzelenen etkinliğine davet edilmedi. Kral Charles, Kraliçe Elizabeth'in yaz sonlarında Balmoral Kalesi'ne gitme geleneğini sürdürüyor ancak hükümdar bu yıl Harry ve ailesini etkinliğe dahil etmedi.

