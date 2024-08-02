Prens Harry ile Meghan Markle bir kraliyet etkinliğine daha davet edilmedi

2020'de İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle çifti her ne kadar kraliyet ailesinden ayrılmış olsa da gündemde kalmayı başarıyor. Geçtiğimiz haftalarda ülkesini özlediği ve eşi Meghan Markle'ı sevmedikleri için artık arkadaşlarını görmediği iddia edilen Prens Harry, eşi ile İskoçya'da düzenlenen bir etkinliğe davet edilmedi.
Sussex Dükü ve Düşesi, kraliyet ailesinin İskoçya'da Balmoral Kalesi'nde düzelenen etkinliğine davet edilmedi. Kral Charles, Kraliçe Elizabeth'in yaz sonlarında Balmoral Kalesi'ne gitme geleneğini sürdürüyor ancak hükümdar bu yıl Harry ve ailesini etkinliğe dahil etmedi.
Prens Harry daha önce pek çok kez Balmoral'a gitmiş olsa da Markle'ın kraliyet ailesinin İskoç şatosunu hiç ziyaret etmediğine inanılıyor.
Kraliçe Elizabeth'in Eylül 2022'de son nefesini verdiği malikane, kraliyet ailesi için inziva yeri olarak hizmet veriyor.
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