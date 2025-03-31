Prens Harry "taciz ve zorbalıkla" suçlanıyor

Sentebale yardım kuruluşunun başkanı Sophie Chandauka, Sky News'e verdiği bir röportajda Prens Harry'yi "büyük çaplı taciz ve zorbalık" yapmakla suçladı.

"TACİZ VE ZORBALIĞIN BİR ÖRNEĞİDİR"



Prens Harry'nin istifasını habersiz bir şekilde baısnla paylaştığını iddia eden Chandauka, "Bu saldırının bana, Sentebale örgütlerindeki 540 kişiye ve ailelerine ne yaptığını hayal edebiliyor musunuz? Bu, büyük ölçekte taciz ve zorbalığın bir örneğidir." diye konuştu.



Lesotho Prensi Seeiso ve Sussex Dükü Prens Harry, geçen hafta yardım kuruluşundan istifa etmişti. Her iki kraliyet kurucu ortağının da kamuoyunda yankı uyandıran istifası, kuruluşun geleceği hakkında soruları gündeme getirdi.

PRENS HARRY'NİN GÖREVDEN AYRILIŞI



Sentebale, Prens Harry ve Prens Seeiso tarafından, İngiltere Prensesi Diana ve Lesotho Kraliçesi Mamohato'nun anısına kurulmuştu.



Harry ve Seeiso, yaptıkları ortak açıklamada, yardım kuruluşunun mütevelli heyeti ile başkan arasındaki ilişkinin "onarılamaz bir şekilde bozulduğunu ve sürdürülemez bir durum yarattığını" söyledi.



"ZORBALIK, TACİZ, KADIN DÜŞMANLIĞI"

Chandauka durumu farklı bir şekilde nitelendirerek, "kötü yönetim, zayıf yönetici kadrosu, güç kötüye kullanımı, zorbalık, taciz, kadın düşmanlığı ve ardından gelen örtbas etme" gibi konularda "ihbarda bulunmaya cesaret ettiğini" öne sürdü.



Sky News röportajında ​​Harry ile yaşadığı deneyimin "harika" olduğunu ve aralarında "harika bir ilişki" olduğunu belirtti. Ancak bazı yönetim kurulu üyelerinin "bir kadına kötü davranarak bundan sıyrılabileceklerini düşündükleri için toplantılarını tamamen aksattıklarını" iddia etti.

