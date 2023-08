Prens Harry ünvanına veda etti

2020'de İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Sussex çifit Prens Harry ve Meghan Markle her ne kadar kraliyet ailesinden ayrılmış olsalar da gündemde kalmayı başarıyor.



Son dönemde biten iş anlaşmaları ve boşanma iddialarıyla adından söz ettiren Prens Harry'nın "Majesteleri" (His Royal Highness) ünvanı Kraliyet'in resmi sitesindeki biyografisinden kaldırıldı.



Prens Harry kraliyet ailesinden ayrıldığında bu ünvanı geride bırakmayı kabul etmişti. The Express'in haberine göre, Kraliyet Ailesi'nin sitesinde Prens Harry'nin ünvanı hala duruyordu. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, ünvanın kaldırılmasındaki gecikme Kraliçe Elizabeth'in ölümüyle beraber gelen güncellemelerden kaynaklanıyor. DAVET EDİLMEDİLER Öte yandan, Prens Harry ve Meghan Markle'ın, Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün birinci yıl dönümü anısına düzenlenen kraliyet ailesi toplantısı için davetiye almadığı öne sürüldü. The Sun'a konuşan bir kaynak kraliyet etkinliğiyle ilgili Sussex Dükü ve Düşesi'ne herhangi bir şekilde ulaşılmadığını "Eğer bu planlardan herhangi birine dahil edilmezlerse, bu önemli olayı kendi yöntemleriyle anmanın bir yolunu bulacaklardır" sözleriyle ifade etti.