Prens Harry'nin pasaport krizi: Sussex çifti yasal süreç başlattı

The Guardian’ın haberine göre, Harry ve eşi Meghan Markle’a, çocuklarının pasaport başvurularında yaşanan gecikmenin "teknik sorunlardan" kaynaklandığı söylendi. Bunun üzerine çift, süreci hızlandırmak amacıyla 24 saatlik hızlı başvuru hizmetine yöneldi ancak gerekli randevu, son anda iptal edildi.



İddiaya göre, çift bu duruma tepki olarak yetkililere yasal bir mektup gönderdi ve sürecin arkasındaki tüm verilere ulaşacaklarını belirtti. Bu adımın ardından, başvuruların başlamasından altı ay sonra pasaportlar teslim edildi. Oysa Birleşik Krallık'ta standart bir pasaport başvurusunun tamamlanması genellikle yalnızca üç hafta sürüyor.



Süreç boyunca büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı söylenen Harry'nin, bir noktada çocuklarının soyadı olarak merhum annesi Prenses Diana'nın aile adı olan "Spencer"ı kullanmayı düşündüğü iddia edildi.



Archie’nin daha önce Mountbatten-Windsor soyadıyla alınmış bir pasaportu bulunuyordu. Ancak yeni pasaport başvurusunda “Sussex” soyadı kullanılacak ve Archie'nin "Prens" unvanıyla birlikte “Majesteleri” anlamına gelen “HRH” unvanı da eklenecekti.



Sussex çiftine yakın bir kaynak, asıl anlaşmazlığın bu noktada başladığını belirterek, “Kral Charles, Archie ve Lilibet’in unvan taşımasını -özellikle de HRH unvanını- istemiyordu. Ancak pasaportlar hazırlandığında bu, isimlerinin yer aldığı ilk ve belki de tek yasal belge olacaktı” dedi.



Öte yandan Buckingham Sarayı, pasaport sürecindeki gecikmelerle Kral Charles ya da saray danışmanlarının ilgisi olduğu iddialarını kesin bir dille reddetti.



Bilindiği üzere, Harry ve Meghan 2020 yılında aktif kraliyet görevlerinden çekildiklerinde HRH unvanını da bırakmışlardı.



Öte yandan Sunday Times, Prens William’ın 43. yaş günüyle ilgili yayımladığı özel haberde, “Yeni hükümdarlık döneminde, Archie ve Lilibet’in çalışan kraliyet üyeleri olması pek olası değil” ifadelerine yer verdi.