Prens Harry'nin Vladimir Putin ve Donald Trump ile röportaj yapmak istediği ortaya çıktı

İngiltere Kraliyet Ailesi'nden ayrılarak ABD'de yeni bir hayat kuran Prens Harry ve Meghan Markle'ın Spotify ile yaptığı milyon dolarlık anlaşma geçtiğimiz günlerde sona ermişti. Spotify ile çiftin "karşılıklı olarak yollarını ayırmaya karar verdiği" belirtilmişti.

2020 yılında, anlaşma ilk duyurulduğunda Prens Harry'nin bir podcast sunacağı biliniyordu. Ancak bu hiç gerçekleşmedi. Bloomberg'in haberine göre, Prens Harry'nin röportaj yapmak istediği isimler arasında dünya liderleri bulunuyordu.