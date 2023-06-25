Prens Harry'nin Vladimir Putin ve Donald Trump ile röportaj yapmak istediği ortaya çıktı

ABD'de yaşamaya başladıktan sonra anlaşmalar yapmaya başlayan Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin geçtiğimiz günlerde Spotify ile anlaşması sona erdi. Prens Harry'nin röportaj yapmak istediği isimler arasında Donald Trump ve Vladimir Putin'in olduğu ortaya çıktı.

Prens Harry'nin Vladimir Putin ve Donald Trump ile röportaj yapmak istediği ortaya çıktı

İngiltere Ailesi'nden ayrılarak ABD'de yeni bir hayat kuran ve 'ın Spotify ile yaptığı milyon dolarlık anlaşma geçtiğimiz günlerde sona ermişti. Spotify ile çiftin "karşılıklı olarak yollarını ayırmaya karar verdiği" belirtilmişti.

2020 yılında, anlaşma ilk duyurulduğunda Prens Harry'nin bir podcast sunacağı biliniyordu. Ancak bu hiç gerçekleşmedi. Bloomberg'in haberine göre, Prens Harry'nin röportaj yapmak istediği isimler arasında dünya liderleri bulunuyordu.

Prens Harry'nin Vladimir Putin ve Donald Trump ile röportaj yapmak istediği ortaya çıktı - 1

TRAVMALAR ÜZERİNE KONUŞMAK İSTEDİ

Prens Harry'nin çocukluk travmaları, baba olmak gibi konuların yanı sıra inanç, iklim krizi ve toplumu etkileyen konular üzerine söyleşiler yapmak istediği ortaya çıktı.

Prens Harry'nin podcast'te söyleşi yapmak istediği isimler ise oldukça ilgi çekti.

Prens Harry'nin Vladimir Putin ve Donald Trump ile röportaj yapmak istediği ortaya çıktı - 2

İddialara göre, Papa Francis, Eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Facebook kurucusu Mark Zuckerberg Prens Harry'nin listesinde yer alıyordu.

DAHA İYİ BİR ANLAŞMA ARAYIŞINDALAR

İddialara göre, çift içeriklerini yayınlayabilecekleri daha iyi bir platform ve ortaklık arayışında. Çiftin, Spotify ile anlaşmasının yaklaşık 25 milyon dolar değerinde olduğu biliniyor.

Markle, podcast'lerinde Serena Williams ve Mariah Carey gibi isimleri ağırlamış ve kadın rolleri üzerine konuşmuştu.

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