Prens Louis 7 yaşına bastı

Kate Middleton ve Prens William'ın üçüncü çocuğu Prens Louis bugün 7 yaşına bastı.

Prens Louis 7 yaşına bastı

İngiltere Ailesi'nde tahtın dördüncü sıradaki varisi, ile Kate Middleton'ın küçük oğlu Prens Louis 7 yaşına bastı.

Genelde Kate Middleton'ın çektiği kareler özel günlerde sosyal medyada paylaşılıyor ancak Prens Louis'nin yeni karesinin Josh Shinner tarafından çekildiği belirtildi.

Galler çiftinin resmi sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma "Prens Louis'e çok mutlu bir 7. yaş günü diliyoruz!" notu düşüldü.

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