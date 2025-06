Prens William, görevi kuzeni Zara Tindall​'a devredebilir

William'ın yakın çevresinden edinilen bilgilere göre; 43 yaşındaki Prens, tahta çıkmasının hemen ardından kraliyet ailesindeki bazı sorumluluklarını devretmeyi planlıyor. Bu kapsamda, at yarışlarıyla ilgili görevleri kuzeni Zara Tindall’a verebileceği öne sürülüyor.



William’ın, at yarışı gibi geleneksel kraliyet görevlerinde kendisini rahat hissetmediği, bu alanlarda köklü bir tutkuya sahip olan Kral Charles ve Kraliçe Camilla’nın aksine farklı bir yaklaşım sergilediği ifade ediliyor. Ailede atlara ve yarışlara duyulan ilgi, merhum Kraliçe II. Elizabeth döneminden bu yana devam ediyor.



The Times’a konuşan bir kaynak, William’ın at yarışı gibi geleneklere yıllardır hiç ısınamadığını aktardı.



Geçtiğimiz hafta, Kate Middleton’ın son anda Royal Ascot’a katılmaktan vazgeçmesinin ardından William, törene tek başına at arabasıyla katıldı. Babası Kral Charles’ın resmi doğum günü kutlamaları sırasında düzenlenen Trooping the Colour töreninde de at sırtındaydı.



Öte yandan Zara Tindall’ın, William tahta çıktıktan sonra kraliyet ailesinde daha önemli görevler üstlenmesi de bekleniyor.