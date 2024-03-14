Prens William ile ilişkisi olduğu iddia edilen Rose Hanbury kimdir?

Rose Hanbury, 15 Mart 1984 tarihinde dünyaya geldi. Babası Timothy Hanbury bir web sitesi tasarımcısı, annesi Emma Hanbury ise moda tasarımcısıdır. Hanbury'nin genç kız kardeşi Marina, Durham 7. Kontu Edward Lambton'ın üçüncü eşidir.



Hanbury evlenmeden önce Storm Models ajansı tarafından temsil edilen bir model ve Muhafazakar politikacı Michael Gove için bir araştırmacı olarak görev alıyordu.



Hanbury, 24 Haziran 2009'da Chelsea Belediye Sarayı'nda David Cholmondeley, 7. Cholmondeley Markisi ile evlendi. Çiftin bu evlilikten üç çocuğu var.



Hanbury ve ailesi, Norfolk'taki Houghton Hall'da yaşamaktadır. Hanbury'nin Prens ve Prenses of Wales ile olan dostluğu ve East Anglia Çocuk Yardım Vakfı (EACH) gibi yardım kuruluşlarının himayesi altında olması dikkat çekmektedir.